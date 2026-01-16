Velasco a sorpresa a Torbole per osservare la B1

Ha vinto tutto, riuscendo là dove mai nessuno era arrivato prima. Ha calcato i parquet più prestigiosi del mondo, ha trionfato ad ogni latitudine, guadagnandosi un’aura, una fama e un rispetto che lo precedono. E mercoledì sera è stato capace di stupire tutti, ancora una volta, ma non per l’ennesimo capolavoro sotto rete, bensì per essersi presentato in un palazzetto in cui nessuno si sarebbe mai aspettato di vederlo comparire.

Un guru

Il commissario tecnico dell’Italia Julio Velasco, il guru della pallavolo, sotto la cui guida la nazionale femminile azzurra da due anni a questa parte sta vincendo tutto (Olimpiadi e Mondiali in testa) l’altra sera si è accomodato a bordo campo nel palazzetto di Torbole Casaglia per assistere al posticipo del girone C di B1 femminile tra la squadra di casa, l’Idras allenata da coach Irene Favero, e la Cortina Express Imoco, formazione giovanile di Conegliano.

Legame

Che l’allenatore, il quale ben conosce la nostra provincia per i trascorsi alla Gabeca, potesse presentarsi al match nessuno lo immaginava, perciò quando lo stesso ha fatto il proprio ingresso lo stupore e l’incredulità sono stati ancor più grandi.

«Non sapevamo nulla - conferma Nicola Fregoni, presidente del volley Torbole Casaglia -. Conegliano ci aveva chiesto di riservare alcuni posti, ma non potevo pensare che tra questi uno potesse essere per lui. È stata una sorpresa enorme e un grande onore: Velasco per noi è la pallavolo».

Amico

Nell’impianto sportivo l’allenatore è arrivato insieme al tecnico e dirigente bresciano Angiolino Frigoni dopo essere stato in una paninoteca del paese dove alcune famiglie, prima di accomodarsi sugli spalti a sostenere Torbole, lo avevano visto cenare prima della partita.

«Quando alcuni nostri tifosi sono arrivati dicendomi, non senza una certa incredulità, di averlo individuato tra i tavoli, ho capito che forse quel posto riservato potesse essere per lui, ma vederlo entrare e averne conferma è stata una bella emozione, così come vedere le nostre ragazze, in quel momento impegnate nel riscaldamento pre gara, cambiare completamente faccia».

Osservate

La sfida, valida per la 12esima giornata di campionato, si è poi risolta 3-1 in favore delle ospiti nelle cui fila militano atlete nel giro delle nazionale giovanile (proprio la loro presenza avrebbe richiamato il ct nel bresciano) e reduci dalla vittoria con l’Under18 del Torneo Wevza che, sabato, ha assicurato loro di staccare il pass per gli Europei di categoria. «Loro sono state perfette, e non ho nulla da rimproverare alle nostre ragazze perché hanno giocato una bella partita, facendo del loro meglio e dando il massimo», spiega Fregoni. A fine gara poi sono anche arrivati i complimenti del ct Velasco: «Prima che se ne andasse lo abbiamo salutato e lui ci ha ringraziato per aver visto una bella pallavolo. Siamo davvero più che orgogliosi».