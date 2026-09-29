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Muore e scrive il suo necrologio: «Brindate alla mia salute»

Il commovente messaggio firmato dal signor Faustino Lecchi prima di andarsene, e pubblicato dal nostro giornale: «Ho vissuto sempre come volevo, ora sono libero di volare in tutti quei luoghi mai visti»
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Faustino Lecchi ha voluto firmare il proprio addio
Faustino Lecchi ha voluto firmare il proprio addio

C’è una curiosità che quasi nessuno ammette di avere, ma che probabilmente tutti abbiamo: sapere che cosa diranno di noi quando non saremo più lì ad ascoltare. Ovvero il giorno del funerale. Nessuno ad oggi ci è mai riuscito. Però c’è chi è morto sapendo le parole che sarebbero state utilizzate per il necrologio pubblicato dal Giornale di Brescia. È il caso del signor Faustino Lecchi che ha letteralmente scritto il suo addio.

Il testo

«Ciao a tutti cari amici, sono Faustino Lecchi (Andrea). Dopo tanto tempo lontani, mi sono ricongiunto con la mia amata Stefy» ha scritto annunciando la sua morte. «Abbraccio fortissimo il mio solo e unico nipote Derek e auguro lui il meglio della vita. A mia figlia Helga con Cristian dico: ti voglio bene, sempre al mio fianco ogni giorno». Poi un pensiero ai fratelli, «a cui sono molto legato, Letizia e Cesare con Luigina ringrazio per avermi sostenuto e supportato».

Fino al pensiero per amici e conoscenti e un invito a non piangere: «Saluto con affetto amici e conoscenti. Brindate alla mia salute. Io ho vissuto sempre come volevo, ora sono libero di volare in tutti quei luoghi mai visti». Infine, le indicazioni per l’ultimo saluto: «Mi trovate sino a mercoledì presso la casa funeraria a Gardone Val Trompia. Poi – conclude il necrologio scritto in prima persona – secondo le mie disposizioni sarò cremato».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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