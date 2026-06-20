Mompiano: ai medici di famiglia serve un ecografo, lo dona la comunità

I pazienti hanno partecipato a una raccolta fondi che ha totalizzato 22mila euro. La dottoressa Gasparini: «Il nuovo strumento ci consente di evitare accertamenti inutili. Così facciamo davvero medicina di prossimità»

Barbara Bertocchi Giornalista 20 giugno 2026 3 ' di lettura

I tre medici dell'ambulatorio Mompiano cura con il nuovo ecografo carrellato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ecograforaccolta fondiRotary Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...