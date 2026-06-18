Impianti fotovoltaici, l'investimento per il futuro delle aziende

Negli ultimi anni, abbiamo imparato ad acquisire confidenza e dimestichezza con termini come 'green', 'energia rinnovabile', 'transizione ecologica ed energetica', anche in linea con le direttive europee che dettano scadenze e regole stringenti. Un cambio di paradigma notevole, che riguarda tanto i cittadini quanto le imprese, chiamate a rendere più sostenibili le proprie realtà.
Ed è in questa cornice che si inserisce la Gandellini Beniamino, impresa di Brandico fondata nel 1978 e che da allora si occupa di bonifica e rimozione dell'amianto su edifici e siti industriali, coperture industriali e agricole e relative impermeabilizzazioni, oltre che – proprio per rispondere al cambio di rotta – di installazione di impianti fotovoltaici.
I vantaggi di questa installazione
La quintessenza dell'impegno quotidiano dell'azienda bresciana è racchiusa nelle parole di Luca Guerini, il direttore commerciale: «Noi abbiamo una prospettiva molto concreta, in virtù del fatto che ogni giorno lavoriamo con imprese e capannoni industriali. Il nostro percorso spesso parte da un problema: un tetto vecchio, amianto da rimuovere, copertura da rifare. Ed è proprio su quel tetto che costruiamo un'opportunità di produzione energetica. Noi infatti non vendiamo solo fotovoltaico, ma trasformiamo un capannone, una copertura o un'area industriale in una piattaforma di valore più ampio, declinando valori quali sicurezza, efficienza energetica, sostenibilità ed economicità».
Per un'azienda, infatti, scegliere di installare un impianto fotovoltaico significa ridurre significativamente i costi energetici, abbattendo i consumi in bolletta e ammortizzando così l'investimento iniziale; una spesa che si riduce ulteriormente grazie alle agevolazioni fiscali di cui le imprese possono godere. A tal proposito, la Gandellini Beniamino predispone delle simulazioni specifiche, dando così la possibilità al proprio committente – l'azienda si rivolge esclusivamente a imprese e non a privati – di conoscere in anticipo gli oneri ai quali andrà incontro, evitando spiacevoli sorprese.
Il divenire autonomo dal punto di vista dell'approvvigionamento economico per un'impresa si traduce inoltre in un accrescimento del proprio prestigio aziendale, nella consapevolezza che l'investimento di oggi ha una durata di 25-30 anni e che un potenziale revamping potrebbe aumentare potenza e vita dell'impianto. Il quale, una volta giunto a fine ciclo, viene smaltito direttamente dalla Gandellini Beniamino che si fa carico del costo dello smaltimento al consorzio nazionale RAE.
Lavorare per ottenere risultati tangibili
«Per noi il messaggio – conclude Luca Guerini – è chiaro: la transizione energetica funziona quando diventa concreta, misurabile e utile per chi investe, garantendo tempi certi e risultati chiari. Il fotovoltaico ha bisogno di filiere solide, regole chiare, progetti replicabili. Noi siamo pronti a fare la differenza».
Per maggiori informazioni visitare il sito www.gandellini.com