Mauro, «geppetto» bresciano che fa riscoprire i giochi di un tempo

Stefano Archetti

Il bedizzolese Gazzurelli ha iniziato a costruire i pezzi unici per il nipote durante il Covid: ora li affitta per gli eventi

2 ' di lettura

Nonno Mauro Gazzurelli e il figlio Daniele nel loro laboratorio - © www.giornaledibrescia.it

Quando nonno Mauro ha iniziato a costruire giochi ecosostenibili in legno per suo nipote non avrebbe mai pensato che sarebbero potuti diventare qualcosa di più di un semplice hobby. Nonno Mauro, al secolo Mauro Gazzurelli, è di Bedizzole e costruisce per passione giochi in legno come quelli di una volta, utilizzando principalmente materiali di recupero. Alle origini L’avventura del «giocattolaio» Mauro ha preso il via da uno sgrana-pannocchie che Gazzurelli aveva ideato per una dimostrazione inc