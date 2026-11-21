Giustizia è anzitutto ascolto. È questo il comune denominatore delle riflessioni proposte all’appuntamento «Diritti senza confini» tenutosi negli scorsi giorni al Palazzo di Giustizia Zanardelli nell’ambito del Festival della Pace. Ascoltare le storie e i bisogni degli altri è il primo passo per tutelarne i diritti: alla sicurezza, all’asilo, alla salute. Non è, dunque, casuale quel «con» al centro del nome di Medici con l’Africa Cuamm, l’Ong che, attiva dal 1950, presta oggi assistenza sanitaria in ben dieci Paesi africani. Ne abbiamo parlato con Chiara Maretti, responsabile delle Risorse umane.
Dottoressa Maretti, ci racconta la sua esperienza con il Cuamm?
Ho iniziato nel 2012. Al momento lavoro in sede, a Padova, ma per anni ho prestato assistenza come ostetrica negli ospedali africani. Prima in Sierra Leone, poi in Sud Sudan, dove, negli ultimi quattro anni, sono stata Country Manager.
Cosa l’ha spinta a lavorare per il Cuamm?
L’idea che sono nata «da questa parte» per puro caso e il desiderio di restituire almeno qualcosa di questo privilegio aiutando chi è nato «di là».
Il Cuamm interviene in vari Paesi africani, anche molto diversi tra loro. Come cambia il vostro operato?
Da poco operiamo anche in Ghana e in Burkina Faso, ma mentre il primo è un Paese avanzato, il secondo vede una dittatura militare. Similmente, la Tanzania è diversa dal Sud Sudan e dalla Repubblica Centroafricana. Di conseguenza il livello degli interventi sarà diverso. Per prima cosa serve analizzare il contesto e le necessità della popolazione, tenendo presente che mamme e bambini sono la nostra priorità.
Perché principalmente offrite servizi materno-infantili.
Sì, lavoriamo principalmente su quelli, sia a livello ospedaliero sia a livello comunitario. Abbiamo agenti di salute che visitano i villaggi per assistere in loco le madri.
A proposito di ascolto, si è riflettuto prima sulle difficoltà, anche etiche, di intervenire in contesti culturali diversi dal nostro. Quando proponete pratiche che possono entrare in contrasto con le tradizioni locali – penso ad esempio alla contraccezione – come vi ponete?
Non bisogna mai entrare a gamba tesa. Nei nostri programmi parliamo di pianificazione familiare e quindi anche di contraccezione. In certi Paesi, come la Tanzania, è più facile. In altri, come il Sud Sudan, molto più complicato. Alcune colleghe ostetriche sono state incarcerate per averne parlato. Va capito il contesto.
Ci racconta un episodio in cui siete riusciti a conciliare esigenze sanitarie e tradizioni locali?
Quello delle levatrici tradizionali. Abbiamo tentato a lungo di convincerle a portare le partorienti in ospedale, all’inizio senza successo. Con il dialogo, però, abbiamo capito che il parto era per loro un vero e proprio business: in cambio ricevevano un compenso in natura, come una gallina o dell’olio. Da lì il compromesso: se portano le gravide in ospedale, ricevono un piccolo contributo e possono restare in sala parto. Abbiamo vinto tutti: noi assistiamo la partoriente, loro non perdono il rapporto con la donna, la donna ha accanto qualcuno di cui si fida.