Galeotta fu la piadina bresciana e la sposa americana la mette nel menù

Una piadina assaggiata durante una passeggiata in piazza Duomo a Brescia è diventata, negli anni, uno dei simboli di una storia d’amore nata oltreoceano. Protagonisti sono Federico, bresciano che ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, e Summer, americana, che si sono sposati il 22 giugno a Rezzato. E che hanno deciso di celebrare quella romantica e galeotta passeggiata con una piadina di mezzanotte insieme a tutti gli invitati.
La storia d’amore
Federico e Summer si sono conosciuti durante un programma universitario delle Nazioni Unite. Dopo un periodo di amicizia è stata Summer a fare il primo passo. Negli anni hanno vissuto insieme negli Stati Uniti, alternando soggiorni e viaggi in Italia.
Proprio durante il primo viaggio a Brescia, nel corso di una passeggiata nel centro storico, Summer ha assaggiato per la prima volta una piadina nel ristorante La Piadineria di piazza Duomo. Da allora quel locale è diventato una tappa fissa dei loro viaggi italiani.
Quando hanno iniziato a organizzare il matrimonio, gli sposi hanno deciso di condividere con amici e familiari provenienti da diversi Paesi alcune delle esperienze che avevano accompagnato la loro storia. Il giorno prima delle nozze sono tornati nel ristorante di piazza Duomo insieme ad alcuni invitati. Poi, durante il ricevimento a Villa Fenaroli, allo scoccare della mezzanotte è stato allestito uno stand de La Piadineria.
La scelta di inserire la piadina tra i momenti del matrimonio nasce dalla volontà degli sposi di condividere con amici e parenti – arrivati dall’Italia e dagli Stati Uniti – un frammento della loro quotidianità italiana, costruita viaggio dopo viaggio tra Stati Uniti e Brescia.