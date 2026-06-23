Galeotta fu la piadina bresciana e la sposa americana la mette nel menù

Il matrimonio tra Federico, di Rezzato, e la statunitense Summer è stato celebrato anche con il piatto che li ha fatti conoscere. «Volevamo farla assaggiare anche ai nostri invitati dall’estero»

23 giugno 2026 1 ' di lettura

Gli sposi si sono sposati a Rezzato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti La PiadineriapiadinamatrimonioRezzato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...