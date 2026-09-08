«Il mio mandolino pop è una cosa seria, lotto contro i cliché»

Raffaele La Ragione è di Pozzuoli, ma da 20 anni è di casa a Brescia dove a novembre sarà protagonista delle Settimane Barocche: «Giro il mondo portando la musica a modo mio e con Baricco c’è il progetto della Traviata da cortile da portare anche qui»