La storia della chiesa Santa Maria della Vittoria nasce nel fango e nel dolore del 1917, l’anno più duro e critico della prima guerra mondiale. Gli eserciti e le popolazioni erano stremati e il vescovo Giacinto Gaggia indisse una festa votiva per invocare da Dio la fine del conflitto e la pace. Da quel voto nacque il «Comitato bresciano per l’erezione di chiese votive». Il progetto originario prevedeva tre templi in città: uno a Bottonaga (dedicato a Santa Maria Ausiliatrice, poi sostituito da San Paolo), uno a Sant’Eustachio (l’attuale Pavoniana) e uno in località Forcello, sulla strada per Cremona. A disegnare quest’ultimo fu l’ingegnere e architetto bresciano Alfredo Premoli, che lavorò gratuitamente e immaginò un tempio grandioso e ambizioso. Poi arrivò la realtà: la crisi economica del primo dopoguerra impose un drastico ridimensionamento dei costi. La prima pietra fu posata il 3 ottobre 1920 e rimase lì, solitaria, per tre anni, in attesa di fondi. Del resto la zona di via Cremona era allora una terra prettamente agricola, divisa tra le parrocchie di Sant’Alessandro e di Volta Bresciana, con pochissimi abitanti e scarse risorse economiche. Le croniche difficoltà di cassa venivano tamponate da piccole offerte, tra cui una, celebre per l’epoca, di 2.000 lire firmata dal cavaliere Benito Mussolini.
La costruzione
Per non lasciare l’opera incompiuta si decise di costruire soltanto le prime tre campate, a partire dalla facciata. Ne uscì un edificio corto e alto, un moncone provvisorio, a cui fu affiancato un campanile altrettanto provvisorio, costruito interamente in legno. Provvisorio, sì, ma fece instancabilmente il suo dovere per i successivi quindici anni.
Il completamento definitivo della struttura arrivò solo tra il 1939 e il 1941, mentre la parte superiore del campanile in muratura fu terminata nel 1949. Di pari passo con i mattoni crebbe l’identità giuridica e spirituale della comunità: affidata fin da subito alle cure della Congregazione Piamartina, la Chiesa ottenne la giurisdizione territoriale come Rettoria indipendente nel giugno 1937 e fu poi eretta a Parrocchia a tutti gli effetti nell’aprile del 1950.
I rinnovamenti
Anche lo spazio sacro ha saputo rinnovarsi per parlare il linguaggio liturgico del nostro tempo. Nel 2012 l’adeguamento del presbiterio, realizzato seguendo le linee guida della Cei, ha dato alla Chiesa una nuova veste. Il vecchio ambone in tufo e ferro battuto ha lasciato il posto a una struttura in marmo massello Giallo d’Istria che si protende verso l’assemblea; il suo fronte è una pagina di lettere in rilievo: in ventiquattro righe e ventiquattro colonne corre, senza interruzioni, il testo delle Beatitudini dal Discorso della Montagna. Un’opera d’arte contemporanea colta, che si ispira esplicitamente ai portali della Facciata della Passione della Sagrada Familia di Barcellona, realizzati dallo scultore Josep Maria Subirachs, e alle pagine miniate del trattato medievale «Liber de laudibus Sanctae Crucis» di Rabano Mauro. Il risultato? Le distanze tra l’altare e i fedeli si sono accorciate e l’edificio è diventato una casa accogliente. Santa Maria della Vittoria è anche un contenitore di importanti opere d’arte, tra le altre gli affreschi di Vittorio Trainini, quello centrale e quelli laterali in testa alle navate. Un patrimonio da riscoprire nell’anno del centenario.