L’anno giubilare per festeggiare i cento anni della chiesa parrocchiale di Santa Maria della Vittoria inizia ufficialmente: alle 10 la messa di apertura del centenario celebrata dal vicario generale mons. Angelo Gelmini. Nel pomeriggio alle 16 la chiesa ospiterà «Piccole storie dal Medioevo su San Francesco»: un viaggio nella società e nell’immaginario dell’Età di Mezzo, attraverso episodi, immagini e racconti capaci di restituire la straordinaria umanità di Francesco e il mondo in cui visse. Martedì 8 dicembre alle ore 10.30, durante la festa dell’Immacolata, si festeggerà il quarantesimo di sacerdozio di padre Gian Paolo Bergamini. Domenica 20 dicembre alle 16 il tradizionale Concerto di Natale.
Nel 2027
Con l’inizio del 2027 il «centenario spiegherà pienamente le ali, alternando per tutto l’anno appuntamenti di natura diversa» come spiegano dalla Parrocchia. Il programma, vissuto all’insegna del motto «Cento anni insieme», spazierà dalle serate culturali e storiche intitolate «La nostra storia» ai momenti di profonda riflessione spirituale, come quello quaresimale della «Passio». «La musica sarà il filo conduttore, con i grandi concerti d’organo e della Banda giovanile».
Il lungo cammino si chiuderà il 28 novembre 2027 quando a presiedere la solenne concelebrazione di chiusura ci sarà il vescovo Pierantonio Tremolada. «Questa volta, sì. Cento anni dopo quella domenica del 1926 in cui la violenza politica impose il silenzio, la chiesa di Santa Maria della Vittoria potrà finalmente vivere la sua festa più bella: quella di una luce che nessuna prepotenza è mai riuscita a spegnere».