La lunga vita di Evelina Zei: l’abbraccio di Bagnolo Mella

Centocinque anni, ma solo sulla carta d’identità: il compleanno di Evelina Zei, la bagnolese più anziana del paese, si festeggia anche nella parrocchiale. Più di un secolo di vita portato sempre con il sorriso, la lucidità e quello spirito vispo che da sempre la rende un punto di riferimento per chi la conosce. A Bagnolo Mella, ieri, è stato un compleanno molto speciale quello di Evelina, la cittadina più anziana del paese, che domenica ha celebrato il traguardo straordinario dei 105 anni circondata dall’affetto della sua famiglia e dell’intera comunità bagnolese.

L’omaggio

Ieri, domenica, gli auguri speciali sono arrivati in chiesa. Qui il parroco don Faustino Pari e il sindaco a Stefano Godizzi, a nome dell’intera comunità hanno omaggiato l’anziana. Un’occasione sentita e partecipata, che ha saputo unire generazioni diverse attorno a una donna che rappresenta un pezzo di storia del paese.

Evelina, con la sua presenza serena e lo sguardo attento, ha ricambiato l’affetto di tutti, dimostrando come l’età sia davvero solo un numero quando il cuore resta giovane. «La signora Evelina da circa un anno riceve la Comunione a casa dalla Madre Canossiana e la mia visita periodica e segue la messa in televisione – precisa il parroco –. Per questo è stata una grande gioia per tutti i presenti poter celebrare una funzione in suo onore. Durante la santa messa erano presenti anche i bambini del paese: molti di loro hanno quasi cento anni di differenza rispetto alla nostra Evelina, un’immagine bellissima di comunità e di continuità tra le generazioni. Nel corso della messa abbiamo voluto ringraziare il Signore per il dono prezioso della vita, per i lunghi anni di Evelina, vissuti con fede e semplicità, e per la testimonianza silenziosa ma profonda che continua a offrire a tutta la comunità. Celebrare i suoi 105 anni non è stato solo festeggiare un compleanno, ma rendere grazie per una vita che ha attraversato la storia e che ancora oggi sa unire e far riflettere».

La storia

Originaria della Toscana Evelina si trasferì a Bagnolo Mella per amore e qui costruì la sua bella famiglia. Ieri, ad accompagnarla alla messa c’erano il figlio Ugo Pasquali e la nuora. Un momento semplice, ma carico di significato, a testimonianza del legame profondo tra la decana del paese e la sua comunità d’adozione. A sottolineare l’importanza della giornata sono state le parole del sindaco Stefano Godizzi, che ha voluto rendere omaggio alla festeggiata.

«Domenica abbiamo celebrato Evelina e i suoi splendidi 105 anni - precisa il primo cittadino -. L’intera comunità bagnolese si è stretta attorno a lei e alla sua famiglia per farle giungere gli auguri di buon compleanno, con la gioia di vederla in buona salute e con lo spirito vivace di sempre, quello per cui è da tutti conosciuta e amata. Ricevere in basilica gli auguri del parroco e del sindaco per un traguardo così importante non è cosa di tutti i giorni. Auguri a Evelina, decana di Bagnolo Mella e autentico patrimonio della nostra comunità».

Un compleanno quindi che va oltre la festa privata e diventa un momento collettivo, capace di ricordare a tutti il valore della memoria, delle radici e delle persone che, con la loro vita, continuano a raccontare la storia di Bagnolo Mella.