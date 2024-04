A Brescia ci sono più di 400 ultracentenari, ma gli uomini sono appena 35

Antonio Borrelli - Elio Montanari

Sono disseminati in tutta la provincia, ma è il capoluogo a contarne di più. Sulla longevità, secondo gli studi, la genetica incide al massimo per il 35%

Anziani chiacchierano sulle panchine di una casa di riposo in una foto d'archivio - © www.giornaledibrescia.it

Hanno la grande responsabilità di essere i maggiori portatori di memoria in una comunità, sono l’espressione vivente di una romantica saggezza, rappresentano il patrimonio delle famiglie. Sono i centenari, i cosiddetti «grandi anziani». A Brescia sono 405 e sono disseminati in tutta la provincia, da Desenzano a Gardone Val Trompia, da Botticino a Montichiari, da Lumezzane a Leno. Ma è il capoluogo che conta il numero massimo di ultracentenari: ben 87. I dati Qui le quote rosa, però, hanno vinto.