Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Oltre 400 ultracentenari a Brescia, la decana è di Incudine: ha 109 anni

Elio Montanari
La stragrande maggioranza sono donne, gli uomini (appena 54) arrivano soltanto al 13%
Anziani (foto simbolica) - © www.giornaledibrescia.it
Anziani (foto simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

Sono sempre di più i bresciani che hanno spento almeno cento candeline. L’Istat al 1° gennaio 2025 ne conta ben 417 in provincia di Brescia e il loro numero è in costante aumento. Anno dopo anno. Basta pensare che nel 2019 erano 249 saliti, nonostante la pandemia, a 284 nel 2020, 292 nel 2021 e 332 nell’anno successivo. Nell’ultimo triennio, poi, la crescita è rilevante: dai 339 del 2023, ai 386 nell’anno successivo e, infine ai 417 all’inizio del 2025. Un numero di centenari che è più che quadr

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario