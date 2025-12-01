Oltre 400 ultracentenari a Brescia, la decana è di Incudine: ha 109 anni

Elio Montanari

La stragrande maggioranza sono donne, gli uomini (appena 54) arrivano soltanto al 13%

4 ' di lettura

Anziani (foto simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

Sono sempre di più i bresciani che hanno spento almeno cento candeline. L’Istat al 1° gennaio 2025 ne conta ben 417 in provincia di Brescia e il loro numero è in costante aumento. Anno dopo anno. Basta pensare che nel 2019 erano 249 saliti, nonostante la pandemia, a 284 nel 2020, 292 nel 2021 e 332 nell’anno successivo. Nell’ultimo triennio, poi, la crescita è rilevante: dai 339 del 2023, ai 386 nell’anno successivo e, infine ai 417 all’inizio del 2025. Un numero di centenari che è più che quadr