In un Internet fatto per scorrere, nelle community si continua a parlare

Per anni Facebook è stato il luogo dove trovare notizie, seguire vecchi amici, leggere articoli e guardare video. Oggi, però, il cuore del social sembra essersi spostato altrove. Non nelle pagine e nemmeno nei contenuti virali, ma nelle community. Questi spazi continuano a generare infinite interazioni ogni giorno e, per molti utenti, rappresentano ormai la ragione principale per cui Facebook viene ancora utilizzato.
Esistono gruppi con centinaia di migliaia di persone in cui si parla di ricette, compravendite, città o quartieri, viaggi, animali e hobby vari. Accanto a questi ce ne sono poi anche altri che non ruotano attorno a una passione specifica né a un'utilità concreta, ma semplicemente permettono alle persone di stare insieme e conversare della vita quotidiana.
Social delle relazioni
Per comprendere il successo delle community bisogna osservare come è cambiato il ruolo di Facebook all'interno dell'ecosistema dei social network. Nel 2010 la piattaforma lanciata qualche anno prima da Mark Zuckerberg era uno dei principali luoghi in cui scoprire contenuti. Oggi quella funzione è stata in gran parte assorbita da piattaforme specializzate: TikTok domina la scoperta algoritmica di argomenti di tendenza, Instagram concentra l'attenzione sulla dimensione visiva e YouTube continua a rappresentare il punto di riferimento per il video e soprattutto i tutorial.
In questo scenario Facebook sembra aver perso centralità come piattaforma di intrattenimento, ma ha conservato un elemento che gli altri social faticano a replicare: le comunità. I gruppi Facebook non sono costruiti attorno a un algoritmo che mostra continuamente nuovi contenuti ma attorno a persone che ritornano nello stesso spazio digitale e sviluppano abitudini condivise. Il valore principale non è il singolo post pubblicato, bensì il fatto che quel post venga discusso da una comunità riconoscibile.
Per questo motivo il social di Zuckerberg sembra aver compiuto una trasformazione inattesa: da piattaforma dei contenuti a piattaforma delle relazioni. Mentre altri social competono per catturare l'attenzione degli utenti attraverso video sempre più brevi e personalizzati, molti gruppi Facebook continuano a prosperare grazie a qualcosa di molto più semplice: la possibilità di parlare con altre persone.
Le community conversazionali: Il Giardino di Mike
A dimostrazione di questa tesi ci sono soprattutto le «community conversazionali» come «Il Giardino di Mike» che ne è probabilmente uno degli esempi più noti in Italia. A differenza dei gruppi tradizionali (cucina, quartiere, hobby vari) qui il tema conta relativamente poco: il punto focale è proprio la comunità che si crea al suo interno.
Gli utenti entrano nel «Giardino» per raccontare episodi della propria giornata, chiedere un'opinione, condividere uno sfogo, fare una domanda o semplicemente leggere le storie degli altri.
La caratteristica principale è la continuità. Le persone tornano ogni giorno, diventando utenti abituali, seguono vicende personali che si sviluppano nel tempo, partecipano a discussioni ricorrenti e costruiscono riferimenti comuni. Per chi li frequenta abitualmente, questi gruppi finiscono per diventare veri e propri ambienti familiari.
«Terzo luogo» digitale
Il sociologo Ray Oldenburg definiva «terzo luogo» quegli spazi che non sono né casa né lavoro: il bar, la piazza, il circolo, il pub, tutti quegli spazi in cui le persone si incontrano informalmente e costruiscono relazioni sociali.
Molti gruppi Facebook sembrano svolgere oggi una funzione simile. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia da Covid, il lavoro da remoto è aumentato, molte occasioni di socialità spontanea si sono ridotte e una parte crescente delle interazioni quotidiane si è spostata online. In questo contesto, le community digitali offrono qualcosa che spesso manca altrove: compagnia, confronto, riconoscimento e senso di appartenenza.
Più internet diventa globale e impersonale, più cresce dunque il valore di spazi piccoli e riconoscibili. Luoghi in cui gli utenti non sono soltanto spettatori ma membri di una comunità, dove le persone si ricordano a vicenda, seguono storie che si sviluppano nel tempo e costruiscono riferimenti comuni.
Non è soltanto un'impressione. Uno studio su circa 9mila gruppi Facebook danesi pubblicato nel 2025 descrive queste comunità come veri e propri «centri comunitari digitali»: spazi in cui identità condivise, norme comuni e conversazioni continuative favoriscono partecipazione e coinvolgimento civico. I ricercatori sostengono dunque che i gruppi riescano così a replicare online alcune delle funzioni storicamente svolte dai luoghi di aggregazione fisici.
Rallentare
Il fenomeno delle grandi community racconta dunque qualcosa di più profondo del semplice cambiamento di utilizzo di Facebook. Internet è diventato sempre più efficiente nel distribuire contenuti: gli algoritmi selezionano ciò che potrebbe interessarci, i video scorrono e l'intrattenimento è a portata di mano, in ogni momento per tutti. Eppure, proprio mentre la rete si ingegna per mostrarci sempre di più, molte persone continuano a cercare solo luoghi in cui poter partecipare a una conversazione.
Forse è questo il motivo per cui i gruppi Facebook continuano a prosperare, non perché offrano i contenuti migliori, ma perché soddisfano un bisogno che la tecnologia non ha mai eliminato: quello di appartenere a un gruppo e sentirsi ascoltati.
In questo modo il successo delle comunità dice meno su Facebook e più su una caratteristica costante delle persone. Anche nell'era dell'intelligenza artificiale, degli algoritmi e dei video da pochi secondi, continuiamo a cercare ciò che abbiamo sempre cercato: qualcuno con cui parlare.