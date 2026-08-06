Gli ha «restituito» i familiari biologici: ora l’abbraccio sul lago di Garda

Ci sono storie a lieto fine che fanno dire «grazie». E fanno prendere una nave, dalla Sicilia al lago di Garda, per riceverlo di persona, questo «grazie». Questa è la storia di Alessandro Bertoia, 35enne di Moniga, che due anni fa ha ritrovato la sua famiglia biologica in Brasile grazie a Laura Perspicace, dal 2008 impegnata, a titolo completamente gratuito e volontario, nel ricongiungimento di figli adottivi con genitori e fratelli di sangue.
Ed è appunto per ringraziare Laura che Alessandro l’ha invitata per qualche giorno sul Benaco, insieme alla sua famiglia: si sono incontrati domenica sera, fino ad allora si erano sempre e solo sentiti per telefono.
Le origini
«Sono nato l’8 settembre 1990 a Ibicaraí, in Brasile – racconta Alessandro, che gestisce insieme al padre italiano il campeggio di famiglia sul Garda –, e sono stato adottato nel 1994 insieme a mia sorella. Lei fin da piccola, ha avuto seri problemi di salute di natura genetica ed è attualmente ricoverata in una clinica specializzata». «Quando sono diventato papà a mia volta – prosegue il gardesano –, tre anni fa, del piccolo Simone, ho sentito l’esigenza di ritrovare le mie origini. Avevo i documenti dell’adozione, e lì c’erano i nomi dei miei genitori biologici. Così ho iniziato a fare delle ricerche online, e mi sono imbattuto nel sito di Laura, www.figliadottivicercanogenitoribiologici.it».
«Alessandro mi ha fornito tutta la documentazione dell’adozione – ricorda la donna, ancora emozionata – e, grazie alla collaborazione con il mio referente in Brasile, Miguel, abbiamo avviato le ricerche. Siamo riusciti a ritrovare la madre biologica e l’intera famiglia d’origine. I due bambini erano stati dati in adozione esclusivamente per ragioni di povertà».
«Ho studiato portoghese in cinque o sei mesi – ricorda Alessandro – e ho fatto il passaporto. A gennaio 2025 sono andato a incontrarli per la prima volta. Ho conosciuto mia mamma, la mia sorellastra e tutti gli zii. Ho visto le mie foto da bambino, ho mostrato loro quelle di mio figlio. Da allora fanno tutti parte della mia vita, li sento quasi ogni giorno, e anche quest’anno sono tornato a trovarli. La prossima volta spero di poter portare mio figlio e la mia ragazza con me».
La riconoscenza
La gioia di Alessandro si è subito tramutata in riconoscenza verso la persona che gli ha consentito di realizzare il suo sogno. Tanto che l’ha voluta ospitare per una settimana nella sua struttura. «Non mi era mai capitato – assicura Laura, che vive a Caltagirone ed è operatrice sanitaria, oltre che scrittrice –, ma ne sono felicissima. Dal 2008 ho aiutato circa 2mila persone a ritrovarsi in tutto il mondo. È iniziato tutto con la storia di mia madre, che è stata adottata nel 1950. Lo faccio a titolo gratuito: per me è importante che le persone ritrovino le proprie origini, per contrastare la sindrome dell’abbandono e per stare bene con loro stesse e con gli altri».