Perché le emoji non significano la stessa cosa per tutti: conta l’età

«Ho preso 4 all'interrogazione 💀». Se chiedessimo a molti adulti che cosa significhi quel teschio, probabilmente risponderebbero che esprime disperazione, sconforto o una reazione particolarmente drammatica a un brutto voto. Tra i giovani, invece, quel simbolo viene spesso interpretato in modo diverso. Non indica tanto tristezza quanto autoironia. È un modo per dire: «Che figuraccia», «Mi viene da ridere», «Non posso credere che sia successo».
Questo piccolo fraintendimento racconta qualcosa di più ampio. Il linguaggio digitale sta cambiando e, dietro a simboli apparentemente semplici si nascondono trasformazioni profonde del modo in cui comunichiamo online. Le emoji non sono più soltanto immagini che accompagnano i messaggi: sono diventate strumenti attraverso cui le persone, e in particolare le nuove generazioni, esprimono emozioni, costruiscono relazioni e condividono codici culturali.
Da semplici faccine a linguaggio globale
Le emoji sono immagini digitali nate negli anni Novanta. Furono sviluppate dall'ingegnere giapponese Shigetaka Kurita per facilitare la comunicazione attraverso i telefoni cellulari, ma il loro successo globale esplose nel 2010 quando vennero standardizzate da Unicode, il sistema che permette di visualizzarle in modo coerente sui diversi dispositivi. La loro popolarità non dipende però soltanto dalla tecnologia che le ha rese universali.
A renderle così diffuse è soprattutto la funzione comunicativa che svolgono. L'idea alla base della loro creazione era semplice: aggiungere alla comunicazione scritta qualcosa che assomigliasse alle espressioni del volto, ai gesti e al tono della voce. In altre parole, restituire alla scrittura una parte di quell'emotività che normalmente appartiene alla comunicazione faccia a faccia.
Le emoji rispondono infatti a un problema universale: quando scriviamo, molte sfumature si perdono. Un messaggio può sembrare freddo, aggressivo o ambiguo anche quando non lo è. Una semplice faccina, invece, può cambiare completamente il modo in cui interpretiamo una frase.
Come osserva la studiosa Gretchen McCulloch, autrice del libro Because Internet, emoji, punteggiatura, maiuscole e meme svolgono infatti spesso la funzione di trasmettere il tono della conversazione, qualcosa che nella comunicazione di persona affidiamo alla voce e alle espressioni. Per questo motivo le emoji sono diventate uno degli strumenti più utilizzati della comunicazione digitale contemporanea.
Perché le emoji non sono un linguaggio universale
A prima vista dunque potrebbe sembrare che il significato delle emoji sia uguale per tutti. In realtà però non è così: le emoji cambiano significato nel corso del tempo e soprattutto in base alla comunità che le utilizza. Il simbolo rimane lo stesso ma il modo in cui viene interpretato socialmente cambia.
Uno dei casi più curiosi è quello della faccina che ride con le lacrime 😂. Per anni è stata l'emblema della comicità online mentre oggi molti giovani la considerano una emoji «da adulti» (o meglio, boomer) e preferiscono utilizzare il teschio 💀 oppure la faccina che piange 😭. Il significato originario viene così ribaltato: una faccina che piange spesso comunica divertimento, mentre un teschio viene utilizzato per esprimere una risata incontenibile.
Anche altre emoji hanno cambiato significato. Il clown 🤡 viene spesso usato per indicare qualcuno che si è umiliato da solo o si è comportato in modo ridicolo mentre la faccina che si scioglie 🫠 non indica semplicemente il caldo. È diventata una metafora dell'imbarazzo, dello stress o della sensazione di essere sopraffatti dagli eventi.
Questi cambiamenti mostrano una caratteristica fondamentale del linguaggio umano: il significato non è mai fisso e ogni generazione rielabora simboli e parole attribuendone loro di nuovi per distinguersi da quella precedente.
L'era dell'ironia: una nuova strategia emotiva
Per capire davvero il successo di alcune emoji tra i giovani bisogna soffermarsi poi su un elemento centrale della cultura digitale contemporanea: l'ironia. Molti ragazzi utilizzano le emoji non tanto per descrivere un'emozione, quanto per prenderne le distanze.
L'ironia diventa un modo per alleggerire situazioni difficili, condividere esperienze frustranti e raccontare il proprio disagio senza esporsi completamente. Il concetto di coping humor descrive proprio l'umorismo come una strategia che può aiutare a gestire lo stress e le emozioni difficili. In questo senso, molte emoji utilizzate dai giovani sembrano trasformare emozioni complesse in forme di comunicazione condivisibili e più facili da gestire.
Dire «sto molto male» richiede una certa vulnerabilità. Scrivere «sto molto male 💀» cambia completamente il tono del messaggio. L'emozione rimane, ma viene filtrata attraverso un codice condiviso che la rende più leggera e socialmente accettabile. In questo senso l'emoji non nasconde necessariamente ciò che proviamo, piuttosto lo rende comunicabile. Molte forme di comunicazione giovanile contemporanea funzionano allo stesso modo. Meme, battute, riferimenti condivisi e autoironia permettono di parlare di sé senza mettersi completamente al centro della scena.
Cosa raccontano le emoji dei giovani
Osservare il modo in cui i giovani utilizzano le emoji significa allora osservare il loro rapporto con le emozioni. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non emerge una generazione incapace di esprimere ciò che prova, ma che utilizza strumenti diversi per farlo. Le emozioni continuano a essere presenti, ma vengono spesso trasformate in immagini, battute e riferimenti culturali condivisi. Il linguaggio emotivo diventa più implicito, più stratificato e talvolta più ambiguo.
Le emoji non sono dunque un segnale di impoverimento linguistico e, in realtà, stanno facendo quello che il linguaggio ha sempre fatto: si adattano ai cambiamenti della società. La faccina che ride con le lacrime appartiene allora a un internet più diretto e spontaneo mentre il teschio racconta di una generazione cresciuta nell'ironia, nell'iperconnessione e nella tendenza a trasformare perfino il disagio in un linguaggio condivisibile.
Per gli adulti questo può generare incomprensioni. Una stessa emoji può essere interpretata in modi molto diversi a seconda dell'età, delle abitudini digitali e del contesto. Eppure proprio queste differenze raccontano quanto il linguaggio sia vivo, cambi continuamente, si adatti alle persone che lo usano e trovi sempre nuovi modi per dare forma alle emozioni.