Fuga dalla città, la famiglia (con neonata) che ringiovanisce Brione

Non si sentono eroi, e neppure una famiglia che ha fatto qualcosa di particolarmente speciale. Ma la realtà, per quanto loro vogliano minimizzare, racconta ben altro.
La storia di Silvia e Filippo inizia come la classica fuga dalla città (hanno convissuto per un decennio in zona Carmine in città), diventa poi qualcosa di romantico quando nasce la loro piccola Diana. Perché la piccola venuta alla luce circa un mese fa è la prima nuova culla a Vesalla di Brione dopo decenni. Perché qui, su questo balcone panoramico naturale dal quale nei giorni più limpidi si vede persino la Madonnina di Milano, il silenzio demografico durava da ben 58 anni.
Il piccolo borgo
È il destino contemporaneo dei piccoli borghi - stretti tra l’urbanocentrismo spinto e lo spopolamento montano -, oasi dimenticate spesso buone solo per racconti idealizzati o per un romanticismo nostalgico. E invece Vesalla, minuscola e suggestiva frazione del comune di Brione in Valtrompia, è diventata il palcoscenico di una straordinaria storia di rinascita e speranza.
Tutto comincia quando Silvia e Filippo, rispettivamente 36 e 39 anni, decidono di lasciare la città alla ricerca di un luogo autentico che potesse coincidere con il proprio concetto di qualità della vita. In passato avevano vissuto anche a Serle, ma ora la vita richiedeva loro qualcosa di più estremo, qualcosa che li appagasse completamente.
A 770 metri d’altitudine
Tutto questo lo trovano in un manipolo di case a 700 metri d’altezza, quasi tutte affacciate sulla valle da una parte e sulla piccola piazza dall’altra. Scelgono una casa che necessita di lavori, ma loro non si spaventano certo, anzi. Si mettono subito al lavoro con entusiasmo, Filippo ha grande dimestichezza con i lavori manuali, il papà di Silvia ha un’impresa edile: detto fatto, la casa procede. A marzo si trasferiscono.
Poi, nella notte tra il 29 e il 30 settembre, la svolta: all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo viene alla luce la loro prima figlia, Diana Magri Bani, una splendida neonata di 3 chili e 800 grammi. Si tratta della prima nascita registrata nella frazione dal lontano 1968. Con il suo arrivo, la popolazione residente di Vesalla è salita ufficialmente da 28 a 29 abitanti.
La festa
Il ritorno dall'ospedale della neomamma Silvia e del papà Filippo si è trasformato in un momento indimenticabile. I vicini entusiasti hanno riempito le vie del borgo di fiocchi rosa e Vesalla ha festeggiato con una grande festa in piazza che ha radunato l’intera comunità di Brione.
«È stato emozionante», confessa mamma Silvia. «Al nostro ritorno dall’ospedale ci sono stati grandi festeggiamenti. Altrove non sarebbe mai avvenuto».
Tra amici e parenti la scelta della coppia ha ovviamente riscosso un certo clamore, ma loro non si sentono affatto coraggiosi. «Cercavamo un luogo tranquillo, silenzioso, con tanta natura e tanto verde. Crediamo che questo possa essere il luogo migliore sia per noi che per nostra figlia. Qui abbiamo quel contatto con la natura che volevamo e in più tante persone che ci vogliono bene: a Vesalla Diana ha tantissimi nonni».
Le fatiche
Quello messo in pratica dalla giovane coppia è un vero e proprio cambio di paradigma che ridefinisce il concetto stesso di esistenza quotidiana. I dati degli ultimi anni mostrano che quasi 100mila persone in Italia hanno tentato il trasferimento dalle grandi aree urbane verso i comuni montani o di mezza costa. Ma cambiare vita non è una passeggiata e la stessa famiglia Magri Bani non lo nasconde: «Certo, non ci sono i negozi sotto casa o altri vantaggi», ammette Filippo.
Nonostante le fatiche, la scommessa resta affascinante: «Noi crediamo che la qualità della vita consista in una quotidianità più autentica», conclude Filippo. Un’autenticità fatta anche di uova fresche, dal balcone di casa si vede il pollaio, «dovrei sistemarlo un po’, povere galline, ma le cose da fare sono tantissime e il tempo sempre troppo poco».
Segnali di speranza
La storia di questa giovane famiglia è fortemente simbolica ed emblematica per raccontare i tempi moderni e i tentativi di resistenza dei piccoli borghi italiani.
Si tratta di un segnale di speranza condiviso appieno anche dalla sindaca di Brione, Antonella Montini. Proprio mentre dialoga con alcuni residenti nella piazza del paese, la sindaca incrocia un’altra cittadina in fuga dal caos urbano: è una mamma di quattro figli che, con tutta la sua famiglia, si è appena trasferita nella casa più alta di Vesalla.
Ma a popolare la piccola frazione sono soprattutto anziani, come la signora ottantenne che si occupa da decenni della chiesetta. Ci indica l’immobile dove un tempo trovava casa la scuola. «Il maestro arrivava il lunedì mattina - ci racconta -, io venivo mandata dai miei genitori ad accendere la stufa a legna, poi lui il venerdì tornava in città e risaliva la settimana dopo. I bambini arrivavano anche da altre frazioni, un’unica classe per tutte le età». Altri tempi, ormai irripetibili.
Ma la scelta di Silvia e Filippo ci dice che un’altra vita è possibile. E così la montagna e i suoi ritmi a misura d’uomo, pur con tutte le loro asprezze, stanno tornando a essere una possibilità di futuro.