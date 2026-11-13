Elda Cipriani compie 106 anni: festa con tombola a Calcinato

Per anni, nella Casa di riposo, Elda Cipriani ha organizzato la tombolata. Ieri, 12 novembre, la festa è stata per lei: ha compiuto 106 anni nella stessa struttura alla quale ha dedicato una parte del suo tempo e dove vive dal 2021. Per il compleanno, la Fondazione Casa di riposo di Calcinato ha preparato un pomeriggio di auguri, con la partecipazione della sindaca Vincenza Corsini.
Elda è nata il 12 novembre 1920 a Sommacampagna. Il papà Antonio era operaio, la mamma Maria casalinga; con lei sono cresciuti i fratelli Orilde e Luigi, entrambi scomparsi. Avrebbe voluto continuare a studiare, ma dopo le elementari ha dovuto cominciare a lavorare. È entrata nel cotonificio di Ponte San Marco, dove è rimasta per 21 anni, poi ha lavorato come domestica per alcune famiglie di Brescia. Con la pensione ha potuto dedicarsi alle sue passioni: il ballo, il cucito e l’uncinetto. Senza dimenticare gli altri. È stata volontaria della Caritas e ha frequentato la Casa di riposo ben prima di diventarne ospite: fino al 2020 era lei a organizzare la tombolata.
Quando l’anno successivo si è trasferita nella struttura, quel luogo faceva dunque già parte della sua vita. Non si è sposata e i suoi affetti familiari sono i nipoti. Un percorso lungo 106 anni, intrecciato anche a quello della casa che oggi la accoglie. Qui Elda ha contribuito a rendere più lieti i pomeriggi degli altri; stavolta gli auguri erano tutti per lei.