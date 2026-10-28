Calcinato, nell’archivio di Franco Mondo rivive il prete del «Vulìf bè»

A don Giovita Casali, curato in paese tra il 1954 e il 1964, l’85enne memoria della comunità ha dedicato una cartella speciale fatta di documenti e foto in occasione del 25esimo anniversario della sua morte

Alice Scalfi 28 ottobre 2026 2 ' di lettura

Franco Mondo e il curato don Giovita Casali nel 1958 a Venezia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti archiviopretedonGiovita CasaliFranco MondoCalcinato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...