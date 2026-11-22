Varcandone la soglia, quelli che si aprono sono «cieli immensi e immenso amore», per dirla con le parole appese su una delle pareti e che ama ascoltare chi vi si muove davanti. I tanti cieli sotto i quali sono stati pagine, figure, lettere e attrezzi ora recuperati, immensi per il tempo che hanno attraversato, e l’amore altrettanto difficile da confinare di chi li ha custoditi prima e di chi adesso li fa rivivere.
È questo che si respira entrando nel laboratorio di legatoria e stampa con caratteri mobili Lauraduepunti, di Laura Apostoli, 32enne di Botticino che di fronte a una realtà che stava annacquando la sua autenticità, ha scelto di accogliere un mondo che rischia di scomparire, fagocitato dalla tecnologia, di proteggerlo e dedicarsi a ciò che «fa vibrare il cuore». E si è messa a raccogliere qua e là quelli che sono pezzi di storia e di storie, per ricomporli poi in un ordine nuovo, pieno di emozioni e di meraviglia.
Il coraggio di cambiare
«È cominciato tutto più di tre anni fa – fa un passo indietro Apostoli – al tempo lavoravo in un’agenzia di grafica, ma con l’avvento dell’intelligenza artificiale, quell’impiego era diventato stretto, non rispecchiava più quel che volevo fare. Mia sorella Sara, che è fotografa, mi ha mandato a ritirare un album alla Legatoria Ferraboli, in città: "Vai dal signor Mario – mi ha detto – nel suo piccolo laboratorio, ti piacerà tantissimo". E nel momento in cui ho aperto la porta, saranno stati l’accoglienza, il profumo della colla, Mario con i suoi baffi e il suo grembiule... ho sentito un colpo al cuore. Tempo una manciata di settimane e sono tornata a chiedere se potessi imparare il mestiere. Lì per lì Mario è stato un po’ titubante, ma poi ha accettato».
Così Laura ha preso la sedia e si è messa al suo fianco, ad osservarne mani e gesti, a riempirlo di domande. E lui l’ha lasciata fare, le ha fatto spazio e sei mesi dopo le ha proposto di aiutarlo: «Ovviamente ho detto sì, con una dose di coraggio pazzo ho lasciato il lavoro in agenzia e mi sono buttata. È stato il destino a portarmi da Mario e lui mi ha accolta, è diventato il mio maestro e non ha avuto paura a passarmi i segreti del mestiere. Insieme sistemiamo, rileghiamo, recuperiamo, creiamo qualcosa che duri nel tempo.
Dal primo giorno mi sono fatta una promessa: questo posto deve restare e rimanere così com’è, in un mondo sempre più artificiale ho scelto di abbracciare una realtà artigianale per non farla scomparire, è un po’ una missione di vita». Che nutre di bellezza, tra antichi libri restaurati, poster, album e taccuini rilegati a mano, passaggi al telaio e al torchio del ’800. E che dal gennaio ’25 alimenta anche con il suo laboratorio a Botticino, sbirciabile sul profilo Instagram Lauraduepunti e sull’omonimo sito: «È il mio posticino, luogo che ha un tempo tutto suo, lento, dove la testa si svuota e io creo, sperimento, e sono me stessa».
Il laboratorio
Non è un caso che le prime parole che lì ha dato alle stampe, prese in prestito da Virginia Woolf e che oggi trovano posto sulla porta di quella stanza tutta per sé, siano «Senza fretta, senza scintille, senza dover essere altro che se stessi». Poi ci sono la parete di pagine di libri, il tavolo da lavoro realizzato dal papà, la Singer tirata a lucido della nonna, e a far compagnia il gatto raggomitolato su una vecchia sedia savonarola. E ancora scaffali e scomparti delle meraviglie con dentro quanto recuperato, con l'aiuto anche del marito Francesco, dalle tipografie passate ad altri strumenti: lettere piccole e grandi, forme e figure trovate abbandonate sui fondi dei cassetti o incastrate negli angoli più lontani, e poi pulite per la stampa con caratteri mobili.
«Questo mondo mi piace tantissimo, rende tutto più vero, più tangibile, e la cosa mi fa impazzire. Incastri i caratteri, li inchiostri e con un movimento della carta sveli la meraviglia. È molto emozionante. Quando recupero qualcosa, siano libri, attrezzature o caratteri, mi piace farmi raccontare di provenienza e utilizzo, di chi li impiegava, e altrettanto faccio quando ricevo una commissione, perché in ciò che creo ci sia qualcosa della persona. E amo dare corpo a ciò in cui credo, a un mondo gentile, di cose fatte con il cuore, che profumano di umiltà. Mi piace pensare che possano salvare qualcuno, un posticino nel mondo». Un po’ come lei ha salvato ciascun pezzo, le storie che portavano con sé, per generarne ora di nuove. Sotto cieli immensi e immenso amore.