Lunghi capelli mossi, barba leggermente incolta, giacca di camoscio e camicia bianca: Antonio Roma è affascinante quanto l’attore e modello turco Can Yaman. Con lui condivide anche un certo fascino mediterraneo e la passione per l’arte. C’è però una differenza sostanziale tra i due: se Yaman esiste davvero, Roma è un prodotto dell’intelligenza artificiale. Eppure, il suo successo è tutt’altro che virtuale.
Con un’immagine che richiama l’estetica gitana e uno stile musicale che mescola flamenco e pop, il cantante ha conquistato in pochi mesi un pubblico sempre più ampio. Ma chi c’è dietro questo artista dai tratti così realistici?
Come è nato Antonio Roma
Roma è comparso per la prima volta sui social lo scorso 14 agosto, attirando fin da subito l’attenzione degli appassionati di flamenco. Il suo repertorio, a metà strada tra tradizione e sonorità pop, gli ha permesso rapidamente di costruire una community di circa 570 mila follower complessivi tra Instagram e TikTok.
Anche sulle piattaforme musicali i numeri sono molto alti: dopo la pubblicazione dell’album Un Loco, l’artista ha raggiunto circa 185 mila ascoltatori mensili su Spotify. Un risultato notevole per un cantante che, in realtà, non esiste.
Chi c’è dietro il cantante virtuale?
Dietro Antonio Roma c’è un progetto portato avanti dalla Criptik Sound, un’etichetta discografica colombiana fondata da Manuel Valencia, Sergio Vargas e Nicolás Pineda Melo. I tre fondatori, provenienti dal mondo del marketing musicale, hanno deciso di sperimentare un modello di produzione nuovo costruendo un catalogo che comprende 15 artisti generati con l’intelligenza artificiale.
L’obiettivo di una scelta così particolare è chiaro: gli ideatori sostengono di voler utilizzare l’AI per dare visibilità a generi musicali che faticano a trovare spazio nel mercato mainstream, proprio come il flamenco, tradizione musicale che Criptik Sound vuole reinterpretare attraverso sonorità più contemporanee.
Il progetto coinvolge però anche persone in carne ed ossa: dietro Roma ci sono infatti circa 14 collaboratori, che si occupano della scrittura dei testi e delle melodie. La tecnologia entra invece in gioco nella produzione musicale, negli arrangiamenti e nella generazione delle voci.
Il concerto dal vivo
La storia diventa ancora più curiosa se si pensa che, il prossimo 3 febbraio, Antonio Roma si esibirà per la prima volta dal vivo, nella Sala Galileo Galilei di Madrid. È stato lo stesso artista virtuale a comunicarlo sui propri canali social e il pubblico ha accolto con entusiasmo la notizia tanto che i 500 biglietti sono andati esauriti in pochissimo tempo.
Ma come può salire sul palco un cantante che esiste soltanto nel mondo digitale? La domanda trova risposta nel mondo reale: Diego Amador Jr. è il musicista di flamenco che interpreterà dal vivo il repertorio dell’artista virtuale. Durante l’esibizione dunque non ci saranno ologrammi o proiezioni futuristiche: al posto di Antonio ci sarà infatti un musicista in carne e ossa, accompagnato da altri quattro professionisti.
Personalità reale
Il successo di Antonio Roma non passa soltanto dalle sue canzoni. Come qualsiasi artista emergente, anche lui ha avuto bisogno di costruirsi un’identità riconoscibile e mantenere un rapporto con i propri fan. Proprio per questo sui social pubblica fotografie, video e contenuti che lo mostrano in situazioni quotidiane, contribuendo a creare l’impressione di trovarsi davanti ad una persona reale.
Quello che l’etichetta ha pensato di fare infatti non è stato proporre soltanto una voce artificiale ma molto di più: dar vita ad un personaggio specifico, con un’immagine ben riconoscibile, uno stile e un universo narrativo propri. Il meccanismo ricorda, e in parte ricalca, quello già sperimentato dagli influencer virtuali, come Lil Miquela, personaggi digitali che nel tempo sono riusciti a costruire community, collaborazioni commerciali e una vera presenza nel mondo dei social.
Antonio Roma è uno degli ultimi esempi di come l’intelligenza artificiale stia trasformando il mondo dell’intrattenimento. Se fino a qualche tempo fa eravamo abituati a vedere volti artificiali nelle pubblicità o influencer virtuali alle prese con collaborazioni e campagne social, oggi la tecnologia sembra spingersi ancora oltre. Il caso Roma vede l’AI addentrarsi nell’industria musicale contribuendo a creare veri e propri progetti artistici e personaggi con un seguito non indifferente.
Restano allora aperti alcuni interrogativi su a chi debba essere davvero attribuito il successo in un caso di questo tipo, per esempio, o sullo spazio che rimanga ai musicisti tradizionali in un mercato in così veloce evoluzione verso il digitale. Infine, cosa ne rimane dell’autenticità?