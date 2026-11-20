L’ultima locandina di «Artificial» – il film di Luca Guadagnino sul fondatore di OpenAI in uscita nelle prossime settimane – per gli addetti del settore è già un capolavoro. Lo è perché è una perfetta immagine creata dall’AI, senza in realtà esserlo. È fake AI. A disegnarla è stato l’artista Gravillis, che non ha copiato solo lo stile iperrealistico tipico dell’intelligenza artificiale generativa – basico e pacchiano nonostante le velleità artistiche ed estetiche – ma anche tutti quegli elementi d’errore che rendono sloppy – approssimativo – il disegno. Ci sono la strada interrotta, il sentiero che porta dritto su un tronco, un aereo capovolto, i rami degli alberi dalle fattezze serpentesche… Se c’è della simbologia non importa, perché il significato sta nell’insensatezza dei dettagli tipici del disegno AI. Perché se l’AI copia male la creatività umana, la creatività umana sa copiare benissimo l’AI.
L’irritazione nei confronti di queste creazioni artificiali si sta facendo sentire anche tra i fruitori, peraltro. Il boom delle locandine di sagre e ristoranti fatte palesemente con l’AI sta già infastidendo. Sono tutte uguali: caos cromatico, affollamento grafico, esplosioni di font, stile fumettato… Un kitsch fin troppo kitsch per trovarci qualcosa di bello. Naturale che ora si abbia voglia di semplicità analogica. L’hanno capito i brand di moda (Prada con la campagna natalizia disegnata da uno dei maestri del cartone animato classico, ma anche tutte le riviste che stanno chiamando il fotografo Szilveszter Makó, noto per i set scenografici materici, per le loro copertine), ma probabilmente ora lo capirà anche la gente comune e soprattutto chi vuole comunicare qualcosa. Le piccole aziende, gli organizzatori di eventi, i locali… Il gioco – il risparmio di tempo e risorse – vale la candela, se alla fine non si comunica nulla?
Evitare la mediocrità
Usare l’AI in questo modo, infatti, è controproducente. «Se le locandine sono tutti uguali, chi nota la tua?»: a parlare è Marta Comini, illustratrice bresciana (la creatrice delle Gamine) e direttrice artistica della Scuola Internazionale di Comics di Brescia. «Ne parlavo proprio oggi con i nostri docenti Alessandro Vairo, Antonio Campo e Alessandro Muscillo, tutti coordinatori dei nostri corsi – dice. – L’AI ha mille potenzialità, ma il problema è quando si sostituisce con essa la creatività. L’essere umano ha un potere: la capacità progettuale di risolvere con un’immagine (o un testo) un problema comunicativo. Per questo oggi l’AI sta annoiando: perché a monte non c’è una persona formata per usarla. Non si può negare che sia uno strumento utile per velocizzare dei passaggi (come nei primi Duemila fece Photoshop), ma bisogna guidarla. Essendo poi accessibile a tutti, tutti la usano, ma lo fanno come se dietro alle risposte ci fosse una persona».
Assurdo, quindi, sfruttarla senza competenza. E la competenza la si costruisce non partendo dai prompt, ma dall’anatomia. Almeno nel caso delle accademie d’arte. «Noi partiamo dalle tecniche tradizionali. Se non conosci l’anatomia, come fai a storpiarla?». Ci sono quindi cose che l’AI difficilmente saprà sostituire: «La professionalità di una persona competente che sa guidare un processo di comunicazione servirà sempre, per evitare risultati mediocri. Come la campagna delle Olimpiadi invernali: non aveva un pensiero, un metodo. Per gli studenti che formiamo, il metodo progettuale è essenziale: lavorare insieme, unire le competenze, fare beta test, tradurre per il target a cui ci si rivolge...».
Gli studenti
I primi a diffidare dall’AI sono proprio gli studenti: nativi digitali, non hanno vissuto parte della loro vita in analogico come i millennial, ma forse anche per questo motivo non si affidano all’AI con leggerezza. L’85% di loro, per esempio, è consapevole dei rischi: lo dice l’indagine promossa da IM*CC (Intelligent Manufacturing Competence Center di Brescia) e Its Academy Machina Lonati in occasione di RobotIcA, nell’ambito dell’evento «Dare all’AI una Direzione». Non solo: oltre il 65% degli studenti e delle studentesse che hanno risposto (un centinaio) si è espresso favorevolmente riguardo alla possibilità di affidarsi alla tecnologia, ma mantenendo sempre il controllo umano sulle decisioni. Si capisce dunque l’importanza del restare al timone (umanamente, creatiivamente e logicamente).
Arte, gusto e competenze
Anche il New York Times in questi giorni si sta occupando dell’argomento. In un articolo intitolato «The Internet Broke Our Taste. Will A.I. Destroy It for Good?» («Internet ci ha rovinato il gusto: l’AI lo distruggerà completamente?»), Jonah Weiner scrive: «Guardando i cartelloni pubblicitari e le inserzioni sugli autobus, si scopre che gli agenti virtuali autonomi sono già una realtà (...) Da tempo intendiamo il gusto, nella sua accezione più semplice, come una capacità di giudizio che alcune persone possiedono in misura fuori dal comune. (...) Poiché i computer, al momento, non dispongono di questa capacità e poiché gran parte di ciò che l’intelligenza artificiale generativa produce oggi è di qualità così scadente da averci spinto ad adottare il termine dispregiativo “slop” per descriverlo, alcuni esponenti del settore hanno cominciato a considerare il gusto una sorta di elemento distintivo della stessa umanità sul mercato».
«Non so cosa accadrà sulla lunga distanza, ma l’educazione alla bellezza è una questione da affrontare», concorda Camilla Foglino, direttrice artistica, grafica e docente alla Laba di Brescia. «Il design non è sempre solo bello, sia chiaro: è in funzione di un obiettivo. Ma il rischio è abituare le persone a non fare sforzi, anche dal punto di vista della comprensione. E quando appiattisci la capacità intellettuale (e qui la colpa non è solo dell’AI, ma anche dei social: non leggiamo più perché non abbiamo più abilità di concentrazione) la qualità si abbassa. E poi c’è il rischio è che con l’AI si perda la parte più bella del lavoro, che è quella creativa, il metterci del proprio, l’espressione del sé… Quando gli studenti fanno fare tutto all’AI è deprimente. Perché non c’è nulla di nuovo: l’agente pesca da cose standard che già ci sono».
Di tutti, ma non per tutti
Il timore, quindi, è che la grafica diventi – nella convinzione comune – una competenza a cui tutti avranno accesso. Ma non è così. «Ci vuole l’esperienza – afferma Foglino. – È uno strumento: se non hai il senso della gerarchia visiva, dell’abbinamento di colori… difficile che il tool ti restituisca ciò che vuoi. Lo puoi educare, certo, ma solo se sai quello che stai facendo. Bisogna saperla maneggiare, l’AI. Se tagli la creatività, che noia. Anche perché la grafica deve essere una cosa bella, che diverte. Le case di moda stanno tornando alla creatività analogica anche per questo: perché l’esperienza è un valore. E poi la community lo chiede. Non si può più escludere il gesto dal ragionamento. Diventi ciò che diventi anche con l’esperienza della mano, che educhi, e usando l’AI togli una cosa fondamentale, che è proprio il processo, che serve a crescere. Se io sono professionalmente quella che sono, è grazie alle esperienze che ho maturato attraverso un percorso fatto di processi creativi e di realizzazioni. Se togli il processo, blocchi il percorso. E il risultato, quando non c’è tutto questo, è effimero: si svuota della magia della personalità e della creatività».
«Metodo progettuale ed esperienza – conclude, riassumendo, Comini. – Saranno queste due competenze a restare sempre fondamentali».