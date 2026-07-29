La «setta», i tatuaggi e le palestre anche a Brescia: chi è Alex Theory

Imprenditore toscano, ha già aperto quattro centri fitness in provincia e ha in programma altre tre inaugurazioni: per quella a Flero si è presentato in elicottero. I suoi venditori vestono di nero e sono obbligati a rasarsi i capelli: «Devono essere vincenti, non belli»