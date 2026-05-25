A 12 anni raccoglie fondi per donare un defibrillatore ai vigili

Jonas ha soltanto dodici anni , ma ha le idee molto chiare. È convinto, ad esempio, che il mondo sarebbe migliore se tutti ci preoccupassimo, ognuno secondo le proprie possibilità, di aiutare il nostro prossimo . Non a parole, bensì con iniziative concrete.

Jonas vive a Salò, ma è di casa anche a Prevalle , dove gioca nell’Accademia, la società locale di calcio giovanile. Frequentando il centro sportivo , tempo fa ha notato che il contenitore destinato ad accogliere il defibrillatore era vuoto . In realtà, l’apparecchiatura era sempre presente, spostata però in un altro punto della struttura: da questo piccolo equivoco, però, ha preso il via il suo bellissimo progetto.

Il video

L’intenzione era proprio quella di trovare fondi per un nuovo defibrillatore. Quando ha appreso che il centro sportivo ne era già provvisto, non ha rinunciato alla sua idea: semplicemente, ha cambiato destinazione.

Il salvavita che fosse riuscito a finanziare sarebbe stato donato al comando della Polizia locale prevallese. Per raggiungere l’obiettivo ha anche realizzato un video accattivante. «Mi chiamo Jonas Falasca, e sono uno studente dell’International School of Brescia – così si è presentato –. Voglio raccogliere soldi per comprare un defibrillatore. Dotare l’auto della Polizia di questo dispositivo permetterebbe agli agenti di intervenire prima che arrivi l’ambulanza. Pensaci: in un’emergenza, i minuti contano. E conta ogni contributo. Che cosa aspetti? Aiutami a salvare una vita!».

La consegna

Alcuni giorni fa, a raccolta conclusa, Jonas si è presentato in municipio per un incontro con il sindaco Damiano Giustacchini e il comandante della Locale Massimo Zambarda, a cui ha consegnato la somma frutto della sua iniziativa.

«Siamo rimasti molto colpiti dal senso civico, dalla sensibilità e dall’intraprendenza che questo ragazzo ha dimostrato, a dispetto della giovane età - sottolineano sindaco e comandante -. Come Amministrazione comunale - aggiunge il primo cittadino - ci siamo impegnati a reperire l’importo necessario per completare l’acquisto del defibrillatore, che verrà poi consegnato ai nostri agenti, tutti formati per l’utilizzo di queste apparecchiature in caso di urgenza cardiaca».