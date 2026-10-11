La neopromossa Vobarno al debutto in B1 di volley: obiettivo salvezza

Un altro debutto, figlio della terza promozione conquistata in quattro anni, e sempre accompagnato dal desiderio di fare bene. Presentazione ufficiale sabato, nella sede di Mobili Zanni, a Vobarno, per la nuova Bstz-Omsi Vobarno pronta all'esordio in quella B1 femminile di volley conquistata solo qualche mese fa, con una splendida e un po' inaspettata cavalcata.
Il tecnico
«Ci apprestiamo a iniziare una nuova stagione in una nuova categoria – sono le parole di coach Gianluca Signorelli, confermato alla guida -; sappiamo che non sarà semplice, ma vogliamo lottare su ogni campo per onorare la fantastica promozione dello scorso anno». Rispetto ad allora, il roster a sua disposizione è cambiato e, prima che sui punti di arrivo, il tecnico mette l'attenzione sul percorso: «La squadra è giovane e quasi del tutto nuova – conferma - quindi c’è e ci sarà tanto da fare. La cosa importante è che le ragazze diano sempre la loro disponibilità al lavoro in palestra. Sono un allenatore a cui non piace parlare di obiettivi a inizio stagione, perché ci sono troppe incognite ancora, vogliamo costruirci una mentalità vincente perché solo così potremo toglierci le nostre soddisfazioni».
La presidente
A dire a cosa si dovrà puntare è la presidente Caterina Magri: «Parliamoci chiaro: l'obiettivo è la salvezza – sgombra il campo da qualsiasi altra possibilità Magri -. Siamo una neopromossa, lo sappiamo, e in B1 troveremo piazze importanti e squadre costruite per vincere. Noi lì vogliamo restarci, vogliamo guadagnarci sul campo il diritto di rimanere. Senza proclami, con tanto lavoro».
Quindi uno sprone alle atlete: «Alla squadra, alle ragazze chiedo una cosa sola: onorate la maglia. Che è di chi c'era prima di loro, dei volontari, dei bambini che sognano di indossarla. Potranno arrivare le sconfitte, ma non dovranno mai mollare. Se lotteranno su ogni pallone, il pubblico di Vobarno le ripagherà. E ai tifosi chiedo di essere il nostro giocatore in più in campo. In B1 affronteremo squadre forti, avremo bisogno di un palazzetto caldo e rumoroso».