Volley, Valsabbina in A1. Coach Solforati: «La nostra miglior partita»

Tra i presenti al PalaGeorge a festeggiare la promozione della Valsabbina anche il vice sindaco di Brescia Federico Manzoni e l’assessore con delega allo sport Alessandro Cantoni . «Sono davvero contento, hanno riportato Brescia dove merita» , dice sorridendo lo stesso Cantoni. E chissà che il Comune non provi a mettersi a un tavolo con la dirigenza della Millenium per capire se ci siano spiragli per portare la serie A1 di volley femminile in città…

L’allenatore

Fotogallery 18 foto La Valsabbina festeggia la promozione in A1

Felicissimo, e non potrebbe essere altrimenti, il tecnico della Millenium Matteo Solforati, quasi portato in trionfo dai tifosi dopo la premiazione. «Difficile in poche parole descrivere il sapore di questa vittoria. Abbiamo sfoderato forse la nostra miglior prestazione nella partita più difficile della stagione e questo dice molto. Siamo stati bravi a non mollare mai nei momenti di difficoltà, a tenete botta e non era facile».