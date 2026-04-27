Volley, Valsabbina in A1. Coach Solforati: «La nostra miglior partita»

Tra i presenti al PalaGeorge a festeggiare la promozione della Valsabbina anche il vice sindaco di Brescia Federico Manzoni e l’assessore con delega allo sport Alessandro Cantoni. «Sono davvero contento, hanno riportato Brescia dove merita», dice sorridendo lo stesso Cantoni. E chissà che il Comune non provi a mettersi a un tavolo con la dirigenza della Millenium per capire se ci siano spiragli per portare la serie A1 di volley femminile in città…
L’allenatore
Felicissimo, e non potrebbe essere altrimenti, il tecnico della Millenium Matteo Solforati, quasi portato in trionfo dai tifosi dopo la premiazione. «Difficile in poche parole descrivere il sapore di questa vittoria. Abbiamo sfoderato forse la nostra miglior prestazione nella partita più difficile della stagione e questo dice molto. Siamo stati bravi a non mollare mai nei momenti di difficoltà, a tenete botta e non era facile».
Il libero
Premiata come Mvp della finals il libero della Valsabbina, Beatrice Parrocchiale. «Sto assaporando il momento più bello della mia vita, ma devo ringraziare tutte le mie compagne. Ce l’abbiamo fatta, siamo in serie A1 ed è una gioia incredibile che dobbiamo goderci fino in fondo».