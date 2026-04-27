Giornale di Brescia
Abbonati
Volley
Sport
Volley

Volley, Valsabbina in A1. Coach Solforati: «La nostra miglior partita»

Il libero Beatrice Parrocchiale eletta Mvp della finals: «Sto vivendo il momento più della mia vita, merito delle mie compagne e di tutto lo staff tecnico»
Gianluca Magro
Coach Matteo Solforati - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Coach Matteo Solforati - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Tra i presenti al PalaGeorge a festeggiare la promozione della Valsabbina anche il vice sindaco di Brescia Federico Manzoni e l’assessore con delega allo sport Alessandro Cantoni. «Sono davvero contento, hanno riportato Brescia dove merita», dice sorridendo lo stesso Cantoni. E chissà che il Comune non provi a mettersi a un tavolo con la dirigenza della Millenium per capire se ci siano spiragli per portare la serie A1 di volley femminile in città…

L’allenatore

La Valsabbina festeggia la promozione in A1
Fotogallery
18 foto
La Valsabbina festeggia la promozione in A1

Felicissimo, e non potrebbe essere altrimenti, il tecnico della Millenium Matteo Solforati, quasi portato in trionfo dai tifosi dopo la premiazione. «Difficile in poche parole descrivere il sapore di questa vittoria. Abbiamo sfoderato forse la nostra miglior prestazione nella partita più difficile della stagione e questo dice molto. Siamo stati bravi a non mollare mai nei momenti di difficoltà, a tenete botta e non era facile».

Il libero

Beatrice Parrocchiale premiata come Mvp - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Beatrice Parrocchiale premiata come Mvp - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Premiata come Mvp della finals il libero della Valsabbina, Beatrice Parrocchiale. «Sto assaporando il momento più bello della mia vita, ma devo ringraziare tutte le mie compagne. Ce l’abbiamo fatta, siamo in serie A1 ed è una gioia incredibile che dobbiamo goderci fino in fondo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
volley serie A2Banca Valsabbina Millenium BresciaMatteo SolforatiBeatrice ParrocchialeMontichiari
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...