Consoli, la prima è un trionfo: conquistata la Supercoppa

Una travolgente Atlantide Consoli Sferc Brescia riporta la Supercoppa di A2 maschile a Brescia. La squadra di Roberto Zambonardi conquista il primo trofeo stagionale infliggendo una pesante sconfitta a Pineto, in casa loro, per 3-0.
Brescia si prende così la rivincita nei confronti degli avversari, dopo che gli abruzzesi avevano battuto i Tucani ad aprile nella precedente edizione della Supercoppa. Per la Consoli si tratta della quarta finale consecutiva del trofeo. Il bilancio è in equilibrio con due successi (oltre a quello di stasera, nel 2024 con Grottazzolina), e due sconfitte (con Cuneo nel 2025, e appunto con Pineto nell’ultimo campionato).
Il match
Pineto scende in campo senza il brasiliano Krauchuk Esquivel. Il forte opposto titolare deve rinunciare alla prima partita ufficiale della stagione a causa di un infortunio. Al suo posto, il tecnico Douglas Silva punta su Vattovaz. In casa abruzzese si rivedono anche volti noti, con gli ex tucani Loglisi (entrato nel secondo set) e Candeli (titolare dall’inizio alla fine). Nel roster dell’Abba c’è anche Mirco Compagnoni, fratello gemello di Federico Compagnoni, in campo con l’Atlantide.
In casa bresciana invece Zambonardi può contare sull’intera rosa a disposizione, al netto delle condizioni fisiche di Firkal. Infatti lo schiacciatore slovacco, reduce da un infortunio rimediato agli ultimi europei, non è stato impiegato nel corso delle amichevoli di pre campionato e manca inevitabilmente del ritmo partita. Nonostante questo ha disputato una prova di impegno e sacrificio.
Pineto ha un organico in grado di competere per la promozione in Superlega, ma la Consoli vista in campo conferma un potenziale qualitativo di livello, ma che necessariamente va affinato. La ricezione ha ancora importanti margini di miglioramento, ma con Pineto ha retto benissimo, con Iribarne in grande evidenza. Straordinaria la prestazione del palleggiatore Salsi, abile nel tenere caldi i suoi attaccanti di maggior caratura. Su tutti il capitano Lucconi che ha chiuso con il 64% in attacco. C’è poi il marco di fabbrica di questa Consoli, che negli ultimi anni ha fatto del muro uno dei punti di forza. Con Pineto sono arrivati 11 punti diretti a muro, oltre ad una miriade di attacchi avversari toccati.
Il futuro
Ne consegue una partita a senso unico, all’interno della quale gli abruzzesi solo a sprazzi hanno saputo contenere l’esuberanza dei bresciani. Solo il primo set è stato in equilibrio (23-25), nei successivi la Consoli ha tenuto l’iniziativa dall’inizio alla fine. Da domenica prossima scatta il campionato, e se queste sono le premesse, la Consoli potrà togliersi tante soddisfazioni.