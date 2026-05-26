Vela, Porro e Santi: Luna Rossa si coccola i suoi due campioni bresciani

I giovani e le donne di Luna Rossa Prada Pirelli Team stanno scrivendo una nuova pagina della vela italiana . Quello che per molti velisti resta un sogno, i due giovani bresciani Margherita Porro e Giovanni Santi lo stanno vivendo davvero, sul palcoscenico più prestigioso al mondo.

Nelle acque di Cagliari, durante le regate preliminari della Louis Vuitton 38th America’s Cup dello scorso fine settimana i due, in equipaggio con Marco Gradoni e Maria Giubilei, hanno sorpreso ed emozionato restando al comando della classifica per due giorni consecutivi a bordo dell’AC40 di Luna Rossa Women & Youth Team. Solo nel finale hanno ceduto il passo al team senior guidato da Peter Burling e Ruggero Tita.

Profili

Nonostante la mancata qualificazione Margherita Porro, classe 1999 di Chiari nel ruolo di co-timoniere, e Giovanni Santi, classe 2005 di Brescia impegnato come trimmer, hanno dimostrato talento, personalità e forte determinazione, confrontandosi alla pari con alcuni dei migliori velisti internazionali. «Pensavamo di aver risolto i problemi di software della prima regata, ma anche nella seconda, pur restando cauti, abbiamo corso troppi rischi in partenza - commenta Porro - ma cercheremo di imparare da questa esperienza».

Porro, ora tesserata per le Fiamme Gialle, ha iniziato ad andare in barca a vela a cinque anni all’Ans (Associazione Nautica Sebina) e ha costruito in pochi anni un palmares di assoluto rilievo. Dopo la collezione di titoli mondiali in diverse classi giovanili, nel 2017 ha vinto il Mondiale youth e l’Europeo nella classe 29er. Nel 2017 il passaggio ai foil, le «barche volanti», in particolare sul Waszp e poi al timone del Nacra 17, vincendo nel 2022 l’argento al Mondiale U24. Nel 2024 è entrata a far parte del team femminile di Luna Rossa a bordo dell’AC40, conquistando la Puig Women’s America’s Cup di Barcellona insieme alla pluripremiata bresciana Giulia Conti, che quest’anno a Cagliari è in veste di commentatrice delle regate per Rai 3.

Primi traguardi

Dal 2026 anche Giovanni Santi è approdato nel team di Luna Rossa e questa sfida è stata il suo esordio. L’atleta della Canottieri Garda Salò, dopo l’esperienza in Optimist ha regatato in 29er, salendo per tre anni consecutivi sul podio mondiale con un oro (2024), un argento (2022) e un bronzo (2023), più un argento ai Mondiali giovanili e il trionfo nel circuito Eurocup Final. Passato alla classe olimpica 49er, ha vinto il titolo italiano assoluto e conquistato il terzo posto all’Europeo U23.

Soddisfazione

«Per Margherita e Giovanni è un momento magico, che premia le loro capacità e soprattutto la loro umiltà. Hanno affrontato e superato le difficoltà senza mai perdere di vista la grande passione per la vela -, commenta Domenico Foschini, consigliere federale Fiv -. Non possiamo che essere orgogliosi del percorso che hanno compiuto e delle persone e degli atleti che sono diventati». L’ovazione che li ha accompagnati sul palco a fianco dei vincitori è stato il riconoscimento più autentico di questa impresa.