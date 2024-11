Conti e Porro al GdB: «Vi raccontiamo la nostra America’s Cup»

Le due timoniere bresciane hanno vinto l’ultima edizione con Luna Rossa: «Il nostro segreto? L’unità del gruppo»

Giulia Conti e Margherita Porro nella nostra redazione - © www.giornaledibrescia.it

C'è tanta Brescia nello storico successo di Luna Rossa all'America's Cup femminile. Giulia Conti e Margherita Porro, le due timoniere bresciane dell'imbarcazione che ha trionfato a Barcellona, sono state in visita al Giornale di Brescia per raccontare l'impresa storica centrata in Catalogna. America's Cup femminile, vince Luna Rossa con accento bresciano Giulia Conti Conti, che emozioni le ha dato questo trionfo? «È stato figo! C’erano amici, parenti, mi sono sentita super supportata. E la premi