Uno show in tripla cifra, la Centomiglia scrive un nuovo capitolo

Manca davvero pochissimo al via della 76esima Centomiglia internazionale del Garda, organizzata dal Circolo vela Gargnano. Oltre cento imbarcazioni complessivamente iscritte, impegnate in percorsi che, nelle due giornate, coinvolgeranno l’intero lago e le tre regioni che vi si affacciano, in una delle manifestazioni che meglio raccontano la vela del lago.
Riferimenti
Domani partenza dal Porto Vecchio di Bogliaco in direzione Sud, per raggiungere la boa di Desenzano (quest’anno posizionata più a Nord rispetto al solito per il passaggio delle Frecce Tricolori) e ritorno a Bogliaco. Domenica 6 partenza sempre alle ore 8.30 da Bogliaco, stavolta puntando a Nord, passando per Limone e proseguendo verso le boe di Torbole e quella inedita di Malcesine, in località Navene, per fare rientro a Bogliaco.
Il primo classificato in tempo reale di ciascuna giornata si aggiudicherà rispettivamente il Trofeo Gargnano e il Trofeo Gorla, mentre al primo classificato della categoria «Double Handed», riservata agli equipaggi di sole due persone, andrà il Trofeo Beppe Croce.
L’ambito Trofeo Bettoni, come avviene fin dalla prima edizione del 1951, sarà assegnato al vincitore assoluto della 76esima CentoMiglia, stabilito dalla classifica finale Orc complessiva. Sarà infatti presa in considerazione la somma dei punteggi ottenuti in tempo compensato delle due giornate, senza possibilità di scarto.
Questo sistema, che consente a diverse categorie di imbarcazioni di competere insieme, in questa edizione potrebbe utilizzare la formula «All Purpose Time on Time» e non più della solita «Time on Distance». Una scelta pensata per tenere la classifica aperta fino agli ultimi arrivi e offrire maggiori opportunità di risultato anche alle imbarcazioni medio-piccole.
Numeri
Nell’elenco iscritti in Orc, dodici saranno in gara anche per la classifica in coppia e quattro nella divisione Orc classic. Forte la presenza dei monotipi gardesani: i Dolphin 81 con 22 imbarcazioni, gli Asso99 con 14 e i Protagonist 7.50 con 10.
Tra gli iscritti compaiono poi scafi e nomi legati in modi e tempi diversi alla storia della regata. Jo Richards, vincitore assoluto della Centomiglia nel 2009 nonché bronzo olimpico nel Flying Dutchman a Los Angeles 1984, tornerà di nuovo insieme all’atleta di casa Leonardo Larcher su Tigger, la barca RS21 modificata per competere in Orc. Ci sarà anche Roberto Benamati, tredici volte vincitore della Cento e recordman assoluto, stavolta a bordo di Milkwave, il Cape 31 di Alessandro Lotto e Flavio Campana.
Grande attesa per l’Asso 99 König Ludwig del principe Luitpold di Baviera, ma anche per René Raffica, ex René Lezard, e per lo storico Grifo, che debutterà nella classe ORC dopo una profonda trasformazione. Tra gli iscritti compaiono anche alcuni premiati della scorsa edizione, come Qfx di Thomas Jundt, vincitore del Trofeo Gargnano e della relativa «linea dell’onore»; Idefix di Marco Cavallini, quarto nella classifica Orc assoluta; Lexotan di Giovanni Montresor, quinto nella generale; Assterisco e S&You, vincitori di classe rispettivamente tra gli Asso e tra i Dolphin.
Il pubblico potrà seguire la regata in diretta tramite la cronaca sui canali social del circolo e le imbarcazioni col tracciamento Gps. Per tutto il fine settimana la piazza di Bogliaco sarà il punto di incontro per equipaggi, pubblico e appassionati tra musica, spettacoli, cibo e dj set. Domani pomeriggio, tra gli ospiti più attesi, Omar Pedrini, cantautore e storico frontman dei Timoria, che accompagnerà con la sua musica l’arrivo del Trofeo Gargnano, mentre la serata proseguirà col tributo a Vasco Rossi della cover band Bollicine. L’attesa è finita, la Centomiglia può iniziare.