Centomiglia: il programma tra gare, spettacoli e feste

Si alza il sipario sulla 76ª edizione della Centomiglia Internazionale del Garda, la regina delle regate benacensi. Giovedì 2 giugno il club organizzatore, il Circolo Vela Gargnano presieduto da Francesco Capuccini, ha svelato il programma della manifestazione che, da venerdì 4 a domenica 6 settembre, proporrà tre giorni di sfide veliche, dirette dai campi di regata, spettacoli, intrattenimento ed eventi collaterali del cartellone Centolive.
Il programma
Ad aprire le danze, venerdì 4 settembre alle 9, sarà la Regata di Homerus, il progetto di vela autonoma per vedenti. Nel pomeriggio, dalle 13, spazio alla Cento Junior, regata giovanile Under 18 che proseguirà con altre prove sabato a partire dalle 9.30. Alle 17.30, in piazza a Bogliaco, è in programma un talk show con ospiti e protagonisti della Centomiglia. Alle 18.30 si terrà invece la cerimonia di inaugurazione, con la presentazione delle nazioni partecipanti, la sfilata e l’alzabandiera con i bambini delle delegazioni.
La giornata si chiuderà alle 21 con «Divalicious - Le hit che hanno fatto la storia», spettacolo con musica dal vivo e la partecipazione del contemporary dancer Mattia Raggi. Sabato si comincerà a fare sul serio con la prima delle due regate che, grazie ai risultati combinati, decreteranno i vincitori della Centomiglia. Si tratta del Trofeo Gargnano, che si disputerà, con partenza alle 8.30, nel medio e basso lago sul percorso Gargnano-Desenzano-Bogliaco.
Durante l’intera giornata, in piazza di Bogliaco, Andrea Falcon racconterà la regata attraverso immagini, foto e video realizzati dal gommone. Nel pomeriggio sono previste le premiazioni della Cento Junior, alle 14, e della Regata Homerus, alle 18.30. Sfide in acqua e festa a terra: dalle 15.30 la piazza ospiterà un dj set; alle 17.30 è atteso l’ospite Omar Pedrini, seguito dal Golden Hour con dj set e intrattenimento dalle 18.
Dalle 21 spazio al concerto tributo a Vasco Rossi della cover band Bollicine. Domenica 6 settembre andrà in scena l’atto conclusivo della Centomiglia, con il Trofeo Gorla al via alle 8.30. La regata si disputerà sul percorso Bogliaco-Limone-Torbole-Malcesine-Bogliaco. Alle 9 partirà invece la Cento People, veleggiata non competitiva rivolta a scuole vela, charter e appassionati. Anche nella giornata di domenica sono previsti gli aggiornamenti dal gommone di Andrea Falcon, per offrire, a chi vivrà l’evento in piazza, racconti, immagini e video dai campi di regata. Sia sabato sia domenica saranno attivi i food truck a partire dalle 15.30. Il programma si chiuderà con le premiazioni finali alle 18.30.