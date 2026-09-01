Non solo sfide, la Centomiglia unisce sport, festa e la comunità

Non solo vela, agonismo e sfide infinite tra skipper di mezza Europa.
La Centomiglia è ben più di una regata. È storia, tradizione, cultura, folclore. L’evento inizia giorni prima del segnale di partenza, quando porti e porticcioli cominciano ad animarsi, arrivano i carrelli, le barche vengono scaricate e armate, gli equipaggi lavorano a terra, sulle banchine cresce l’attesa e in piazzetta si fanno pronostici. La «Cento» è una festa del lago e della sua gente, un evento che risveglia il senso di appartenenza alla grande comunità lacustre, un patrimonio condiviso di ricordi e passioni.
Il programma
Anche per questo il club organizzatore, il Circolo Vela Gargnano presieduto da Francesco Capuccini, affianca alle regate un ricco cartellone di eventi a terra che, nel fine settimana da venerdì 4 a domenica 6 settembre, animerà la piazzetta di Bogliaco, cuore pulsante della 76esima edizione della storica regata. Il sipario sul palinsteso di eventi si alza alla vigilia delle regate, venerdì alle 17.30 in piazza, con un talk show con Maddalena Damini e ospiti velisti e protagonisti della sfida velica, per raccontare la storia, il fascino e l’attualità della Centomiglia. Alle 18.30 la sempre emozionante cerimonia di inaugurazione, con la presentazione, la sfilata dei bambini delle delegazioni delle numerose nazioni partecipanti, l’alzabandiera e gli inni nazionali. Poi ancora intrattenimento con Radio Bresciasette.
In serata, alle 21, la festa continua con lo spettacolo «Divalicious. Le hit che hanno fatto la storia», con musica dal vivo e l’esibizione del contemporary dancer Mattia Raggi.
Sabato 5, per l’intera giornata, in piazzetta si potrà seguire la cronaca della regata attraverso immagini live, foto, video e aggiornamenti dal gommone a cura del giornalista sportivo Andrea Falcon. Nel pomeriggio, al rientro dei regatanti, attività di intrattenimento, food truck (attivi dalle 15.30) e dj set. In serata, alle 21, tributo a Vasco Rossi con la cover band Bollicine.
Anche domenica 6 sono previsti aggiornamenti live dai campi di regata, food truck dalle 15.30 e dj set dalle 17. A chiudere la tre giorni di sport, partecipazione e festa saranno le premiazioni in piazza, appena le classifiche finali saranno disponibili, indicativamente alle 18.30.