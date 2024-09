La 74esima Centomiglia al via sabato tra solidarietà e vela oceanica

È la settimana della Centomiglia, che alla 74^ edizione ripropone il format dello scorso anno del tutto in un weekend. La regata più longeva d’Italia fa il pari con il trofeo più antico del mondo, l’America’s Cup che proprio il 7-8 settembre concluderà la prima fase a Barcellona con Lunarossa Prada Pirelli alla sesta partecipazione.

Il ricordo va anche alla sfida del Circolo Vela Gargnano con il consorzio +39 Challenge del past president Lorenzo Rizzardi, dello skipper Luca Devoti e dell’addetto stampa Sandro Pellegrini, proprio a Barcellona nel 2007. Poi successivamente il tentativo non finalizzato con Green Comm Challenge ha portato il Garda bresciano e il Circolo Vela Gargnano sulle pagine specializzate di vela in tutto il mondo.

Il programma

Centomiglia, la 74esima edizione a settembre

È la Cento con il Trofeo Gorla alla 58esima edizione e il Bettoni a dare identità storica al sodalizio presieduto da Francesco Capuccini che il prossimo anno festeggerà i 75 anni di attività.

Il programma quest’anno prevede tanti eventi collaterali a partire da venerdì con la «Cento Junior» e il Meeting zonale della XIV zona FIV con barche sulla linea di partenza alle ore 13. Nel pomeriggio la cerimonia di apertura e l’alzabandiera in piazza a Bogliaco, poi la conferenza del navigatore oceanico Andrea Mura con filmati del suo giro del mondo in solitaria e alle 23 spettacolo pirotecnico.

Sabato

Si entra nel vivo sabato con barche in acqua pronte per lo start alle 8.30 davanti a Bogliaco per la prima metà della Cento, valida per il Trofeo Bettoni. Boa a Gargnano, quindi discesa fino a Desenzano e ritorno. Nel pomeriggio si chiuderanno i giochi del meeting zonale e della Cento Junior con le premiazioni e si avranno i primi risultati di giornata. Andrea Mura e la cena «Cento con Gusto» chiudono la prima giornata di regata. A cura di Saily Tv le interviste agli equipaggi.

Domenica

Domenica ultima frazione di regata, stavolta verso nord, per il 58° Trofeo Gorla a incontrare il probabile Peler. Dopo lo start sempre alle 8.30 si punta la prua verso Capo Reamol, poi Brenzone sulla veronese e arrivo a Bogliaco. Il tutto supportato dal tracking con l’app Kwindoo che mostrerà in tempo reale la posizione delle barche. Alle 9 parte la «Centopeople», veleggiata solidale con traversata tra Bogliaco a Brenzone a intersecare la Centomiglia con l’obiettivo di sottolineare i temi sociali espressi dalla «Children Wind Cup», alla diciottesima edizione, in programma la settimana successiva alla Cento.

Alle 20.00 di premiazioni del Trofeo Bettoni e del Gorla e della combinata con assegnazione dei premi assoluti di questa edizione 2024 della Centomiglia.

Favorito

Matteo Pilati si presenta alla cento con le carte in regola per bissare l’assoluto dello scorso anno sempre su un cat Extreme 40, con a bordo l’olimpica azzurra Jana Germani, quinta nel 49er FX ai recenti giochi. In barca Alessandro Boccagni e un team di bresciani composto dal clarense Francesco Rubagotti, Filippo Togni e Filippo Amonti. Con le condizioni tipiche del Garda Pilati potrebbe non avere avversari se non se stesso, il cronometro per il record di percorrenza e l’affidabilità del proprio mezzo.

Con poco vento o buriana i giochi potrebbero riaprirsi, e a questo punto gli Asso99 e altri monotipi potrebbero fare il colpo grosso come è già capitato nel passato. In acqua anche uno «scow» dalla Svizzera, barca tipica dei grandi laghi americani, prua arrotondata oggi di moda anche nei Mini 6.50 che, pur soffrendo il vento di prua e onda corta, in acqua piatta vanta ottime performance.

Lo storico libera «Clandesteam», arrivato in piazza a Bogliaco con sogni di gloria, non sarà della partita per problemi tecnici. lo spettacolo non mancherà di certo grazie allo zoccolo duro della flotta composto da Asso99, Protagonist 7.50, Dolphin81, Ufo22 e Orc, che da 74 anni sono anima e cuore di una delle più appassionanti regate interne del mondo.

