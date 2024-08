Fracassoli-Fonda primi alla Trans Benaco sulla linea di arrivo di Gargnano

Sono stati 28 i team iscritti alla sesta edizione della Trans BenacoX2 che si è corsa sabato 24 agosto. Un bel successo di partecipazione e un crescente interesse per questa regata lunga per due persone di equipaggio organizzata dal Circolo Nautico Portese con la collaborazione del Circolo Vela Gargnano.

Partenza alle 9.30 voluta e cercata dal comitato organizzatore che ha rincorso il leggero Pelèr, poi passato a Ora distesa attorno ai 12 nodi in prossimità dell’isola di Trimelone lasciata a sinistra. L’arrivo è stato disposto di fronte alla sede del Circolo Vela Gargnano, proprio dove taglierà il traguardo la flotta della 74esima Centomiglia in programma il 7 e 8 settembre.

I primi in assoluto sono stati i forti Carlo Fracassoli ed Enrico Fonda della Canottieri Garda Salò sul Dolphin81 Pirlo Misto, seguiti da S&You (Cesare Claudani-Paolo Masserdotti ) e Achab (Luca Nassini-Stefano Caldana).

Nella classifica sotto gli 8 metri Andrea Barzachi-Federico Ugenti della Canottieri Garda Salò sul Protagonist 7.50 Yerba Cube chiude davanti all’Ufo22 Magica (Jacopo Albini-Massimo Perini) e al Protagonist Antares (Walter Bresciani-Carlo Apostoli).

Si sono detti soddisfatti i presidenti dei sodalizi organizzatori.

«La regata sta raccogliendo di anno in anno sempre più consensi. Pensare che siamo partiti con l’idea di una manifestazione tra amici e arrivare ad oggi con questi numeri e un livello molto alto dei regatanti ci dà ulteriori stimoli. Ringrazio il presidente del Circolo Vela Gargnano Francesco Capuccini, coinvolto in prima persona e sulla linea d’arrivo ad accogliere i partecipanti con il presidente di comitato Mino Miniati per l’ottima collaborazione», ha detto Francesco Tirelli, presidente del Circolo Nautico Portese.

Così ha commentato invece Francesco Capuccini: «Ben vengano queste collaborazioni per noi utili anche per scaldare la macchina organizzativa in previsione della Centomiglia. A breve uscirà lo storico numero unico con tante immagini e curiosità mentre a metà della prossima settimana avremo un dato attendibile sul numero degli iscritti. Siamo comunque pronti. Nel frattempo festeggiamo i nostri soci Piergiorgio Zamboni, Pierluigi Omboni e Fabrizio Albini che sul mitico Assterisco per la dodicesima volta ci portano in dote il titolo italiano di classe Asso99».