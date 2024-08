È il navigatore oceanico Andrea Mura il testimonial della 74^ Centomiglia

Andrea Mura, quest’anno testimonial della 74esima Centomiglia, è nato a Cagliari nel 1964 e ha iniziato a praticare vela da giovanissimo. Polivalente fin dall’attività giovanile sul 420 con due titoli europei, un mondiale juniores 470 e tre campagne olimpiche di cui una in Tornado (coach il bresciano Angelo Glisoni) oltre a undici titoli italiani (420, 470, Hobie Cat16, J24, Mini Altura, Este24, e Vela d’Altura dul Luja50”) entra nel 1989 nel team di Coppa America «Il Moro di Venezia» vincendo due campionati del mondo e una Louis Vuitton Cup. L’essere fianco a fianco con velisti del calibro di Paul Cayard lo porta a bordo di «Bribon» di Re Juan Carlos di Spagna (cliente affezzionato del cantiere gardesano Galetti) e sul «My Song» di Pierluigi Loro Piana.

Nel 2007 dopo più di un decennio di esperienze sui Maxi e Super Maxi acquista nel 2007 l’Open50 «Wind Express», un progetto di Umberto Felci con studio a Padenghe sul Garda,matita anche dell’Ufo22 diffusissimo sul Benaco e sull’Iseo.

Andrea diventa portacolori nel mondo della storia, delle tradizioni e della cultura della Sardegna con lo stemma dei 4 Mori. Nel 2012 vince la «Twostar» stabilendo un nuovo record di percorrenza tuttora imbattuto e subito dopo mette il sigillo alla Transat Québec Saint-Malo tra i monoscafi. Nel 2013 è il primo italiano a vincere la «Ostar» su un monoscafo, la più dura regata in solitaria dall’Inghilterra agli stati Uniti e la vincerà anche nel 2017. Medaglia d’oro (2018)al valore atletico CONI, più recentemente nel 2022, al timone di «Vento di Sardegna» si impone anche alla Roma x1 ed eccoci al 18 novembre 2023. Parte da la Coruna in Galizia e dopo 120 giorni di navigazione conclude al 3°posto in compensato ma vincendo la Line of Honour(primo assoluto all’arrivo). È il 5° italiano a completare un giro del mondo in solitario.

I suoi racconti e video arricchiranno le serate della 74esima Centomiglia il 6 e 7 settembre.