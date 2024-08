Centomiglia e Gorla pronti a regalare due giorni fantastici

Presentata nel giardino della Marina di Bogliaco la 74esima Centomiglia, la regata che mette d’accordo tutti i bresciani al pari della Mille Miglia. Si correrà il 7 e 8 settembre nel formato introdotto lo scorso anno della due giorni: sabato la «Cento» con il Bettoni e domenica il Gorla.

I percorsi sempre affascinanti per la bellezza del territorio partono tutti dalla nota località benacense ed è organizzata dal Circolo Vela Gargnano che il prossimo anno spegnerà le 75 candeline.

Sensazioni

La «Cento», così chiamata in gergo, è una delle regate più famose in acque interne e tra le più longeve. Vincerla è il sogno di tutti ma già esserci lo è parimenti come il collezionare le bellissime magliette celebrative di ogni edizione. È toccato all’addetta stampa Paola Viani con il presidente Francesco Capuccini, subentrato a Lorenzo Tonini in primavera, tracciare la rotta. Cappuccini, è affiancato dal nuovo direttivo composto da Marco Schirato, Giuliana Collini, Roberto Bini, Luigi Cosciani, Oscar Fusi, Giulio Levi, Giacomo Castellani e Filippo Rossi. Presenti anche il vice sindaco del comune di Gargnano, Marco Mascher, e il Consigliere federale Domenico Foschini, entrambi convinti nel rimarcare l’importanza culturale e sportiva che svolge la Centomiglia per il territorio. «Siamo subentrati a stagione già programmata - ha detto Cappuccini - e nonostante l’emergenza imposta dal ricco calendario e lo scarso tempo a disposizione con passione abbiamo preso le redini e concretizzato le iniziative che oltre alla regata faranno da corollario alla settimana più significativa dell’anno».

Quindi Roberto Bini: «Testimonial d’eccezione sarà Andrea Mura, il velista sardo che ha da poco completato la Global Solo Challenge; sarà presente in due serate, il 6 e 7, con immagini e racconti».

Una delle passate edizioni della Centomiglia © www.giornaledibrescia.it

Sabato 7

Al vice presidente e direttore sportivo Marco Schirato il compito di introdurre invece gli aspetti più propriamente sportivi e di contorno: «Particolare attenzione l’abbiamo rivolta ai giovani con la terza edizione della Cento Junior per derive».

Alzabandiera venerdì alle 18 in piazza a Bogliaco, a seguire l’intervento di Andrea Mura. In serata i protagonisti saranno gli artisti di strada. Sabato 7 settembre partenza prevista alle ore 8.30 per la Centomiglia (in regata monotipi, altura quindi crociera, catamarani, libera, ndr) rotta sud con boa di disimpegno a Gargnano poi Desenzano e ritorno al pontile del Circolo presso il Marina di Bogliaco. In serata la CentoconGusto, cena per assoporare i sapori del garda.

Domenica 8

Domenica 8 il gran finale con il Gorla che porterà i concorrenti verso nord di solito sferzati dal Peler con il primo passaggio di boa di fronte all’hotel Eala my LakeSide Dream (poco prima di capo Reamol, ndr) poi rotta Brenzone ed arrivo a Bogliaco. A questo punto i giochi saranno terminati e verrano stilate le classifiche delle singole regate e la combinata. Diretta social dall’acqua di Fabio Colivicchi di Saily. Alle 20 le premiazioni nella sede del Circolo.

I partner

Spetta al consigliere Luigi Cosciani presentare i partner: main sponsor Euroimmobiliare Srl, quindi Cantiere del Pardo, Turboden, Eala My LakeSide Dream, La Tentadora, Consorzio Valtenesi, Best Wind, Dap, Abe per la Childrenwindcup, Marina di Bogliaco con il contributo della Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Gargnano.

Intenso l’intervento di Francesco Capuccini a ricordo dell’indimenticato giornalista del Giornale di Brescia Sandro Pellegrini, presente la moglie Gabriella: «Dobbiamo a Sandro grande riconoscenza, attraverso le sue pagine e le sue immagini ci ha regalato una memoria solida e strutturata con la quale riesplorare insieme gli avvenimenti e riassaporare le emozioni del nostro lungo cammino fatto di decine di edizioni della 100miglia».

Nel parterre i past president Luciano Galloni e Lorenzo Rizzardi, il segretario nazionale rsFeva Emilio Giambarda, Alcide Morani del Circolo Vela Toscolano Maderno, l’ufficiale di regata Mino Miniati della Canottieri Salò, Raffaele Valsecchi in rappresentanza della XIVzona Fiv.