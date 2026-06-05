Roland Garros: Arnaldi rinuncia, Cobolli è in finale

Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros. Matteo Arnaldi ha rinunciato a giocare la semifinale a causa di un virus intestinale che non gli ha permesso di scendere in campo sul Philippe-Chatrier .

«Non era quello che volevo ma da ieri sera ho cominciato a non sentirmi benissimo. A cena ho iniziato ad avere male di stomaco. Mi sono svegliato all'una e ho vomitato . Ho provato a dormire ma non dormivo. Alle sei del mattino ho vomitato di nuovo. Stavo male. Abbiamo chiamato il dottore in camera. È difficile da accettare ma è cosi», ha detto Matteo Arnaldi in conferenza stampa a Parigi.

Le parole del romano

«Volevo in primis ringraziare Matteo (Arnaldi, ndr) per quello che ha fatto in queste due settimane. Ha lottato per tante ore in campo, dimostrando il suo vero valore. Gli auguro il meglio per come è andata, sono sicuro che sarebbe stata una grande battaglia come siamo abituati a fare. Spero e sono sicuro ci sarà un'altra occasione», così Flavio Cobolli, in conferenza stampa, dopo l'annuncio del forfait di Matteo Arnaldi.

«Allo stesso tempo sono molto felice per il risultato ottenuto questa settimana. Io e il mio team ci siamo abbracciati per la top 10, ogni volta che faccio un best ranking ci abbracciamo. Adesso sono felice e triste allo stesso tempo», prosegue il romano, che a fine torneo entrerà per la prima volta in carriera in top ten.