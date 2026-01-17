Milano-Cortina, oggi la Fiamma a Brescia: le mappe del percorso

Brescia e provincia. Il tempo dell’attesa è terminato, il nostro territorio respirerà per la prima volta aria di Olimpiadi con tre appuntamenti differenti con la Fiamma: la sfilata dei tedofori per le vie della città è il clou della giornata e chiuderà ore di grandi emozioni, che partiranno nel pomeriggio con le due frazioni di Sarnico-Paratico e Iseo.

Le tappe

Si incomincia sul Sebino alle 15.10 da Sarnico, dove il sacro fuoco di Olimpia arriverà dopo la partenza giornaliera da Cremona (con successivo approdo a Crema). Attraversando il ponte che divide le due province, i tedofori porteranno nel Bresciano il simbolo dei Giochi con il passaggio da Paratico. La frazione si chiuderà a 16.03, solo 18 minuti dopo inizierà quella di Iseo che si concluderà a 16.54.

Dopo un trasferimento alle 18 inizierà il percorso cittadino da via Trivellini, si snoderà sul ring e da piazzale Arnaldo entrerà nella Brescia storica per toccare piazza Paolo VI, corso Zanardelli e via X Giornate, piazza Loggia e infine piazza Vittoria, dove alle 19.30 circa ci sarà l’accensione del braciere.

Tanta curiosità

C’è molta curiosità attorno al nome dei tedofori che completeranno i percorsi e soprattutto sul nome di quello che avrà l’onore di accendere il fuoco in una piazza che – si spera – sarà densa di gente e di passione. La Fondazione Milano-Cortina, organizzatrice dei Giochi e responsabile del viaggio della Fiamma, per motivi di privacy e di suspense non ha voluto comunicare in anticipo né l’elenco completo dei tedofori, né le frazioni che compiranno.

Ma nelle ultime settimane sono emersi dei nomi: alcuni di semplici cittadini, altri di ragazzi e ragazze speciali nel segno dell’inclusività. C’è anche un architetto, l’inglese David Chipperfield, che porterà la Fiamma olimpica nel tratto di Santa Giulia essendo l’uomo che ha ripensato il Teatro Romano in città. Ci sono personaggi dello spettacolo come Mattia Stanga, che da Borgosatollo ha saputo farsi largo prima con video sui social, poi anche sul piccolo schermo.

Dal mondo dello sport

E ci sono ovviamente sportivi. A Iseo gli ex ciclisti Fabrizio Bontempi e Giuseppe Manenti, che riceverà il testimone dall’orobico Mirko Gualdi. In città tra i primi – in via Carducci col il numero 81 – il cestista della Germani Amedeo Della Valle. Poco dopo il nuotatore paralimpico Federico Bicelli, un oro e due bronzi ai Giochi tra Tokyo e Parigi.

Dove hanno conquistato l’oro anche il canoista Giovanni De Gennaro e la judoka Alice Bellandi, tra i più attesi al pari di Vanessa Ferrari, fino a poco fa straordinario esempio di longevità in pedana. In rappresentanza degli sport invernali certamente ci sarà l’ex sciatrice Daniela Merighetti, che di Olimpiadi ne ha vissute ben tre. Dal nuoto viene invece Domenico Fioravanti, ormai bresciano d’adozione visto che risiede in città da anni.

La festa

Chissà quali altre sorprese riserverà il palinsesto, di certo il Comune ha preparato una grande festa per l’arrivo della fiaccola. Si partirà alle 17 con il racconto del viaggio della Fiamma, i saluti istituzionali, il monologo di Ambra Angiolini (l’attrice era anche annunciata come tedofora) dedicato alla Vittoria Alata nel bicentenario del ritrovamento.

Poi spettacolo, musica, intrattenimento fino alle 19 quando inizierà il live per l’attesa dell’ultimo staffettista, chiamato ad accendere il braciere in una festa aperta a tutti. Domani il viaggio ripartirà da Desenzano, ancora nel Bresciano. Dove la luce del sacro fuoco di Olimpia avrà acceso definitivamente la voglia di Giochi invernali.