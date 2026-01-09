Edoardo Rovetta, l’emozione di essere tedoforo: «Lo sport è inclusione»

Essere tedoforo non vuol solo dire portare il sacro fuoco di Olimpia, è incarnarne il senso più profondo: quello dei valori, dell’inclusione, della comunità. E per Edoardo Rovetta, bresciano, sarà soprattutto questo: un simbolo. Sabato 17, a Sarnico, sarà lui a percorrere uno dei tratti della staffetta olimpica verso Milano-Cortina 2026, portando con sé non la sua storia individuale, ma anche quella di un intero mondo che nello sport ha trovato una chiave per abbattere barriere.

La forza

Edoardo non è un atleta paralimpico. È un giovane uomo con una grave disabilità, nato nel 1995 con tetraparesi spastica, che non può muovere gli arti e comunica grazie a una tavoletta con l’aiuto di un facilitatore. Ma è anche il volto di Feel Sport, la società sportiva dilettantistica bresciana che da oltre dieci anni lavora perché ogni disciplina sia davvero per tutti.

Edoardo è il volto di Feel Sport

Lo sport come inclusione reale, quotidiana, vissuta. Non come slogan. È questo il messaggio che Edoardo porterà lungo via Suardo, nel tratto numero 46 della staffetta, alle 15.10. Un messaggio che nasce dall’impegno di un’associazione fondata nel 2013 da tre ex rugbisti – Gabriel Tamburri, Mariano Repetto e Carlo Alberto Bosio – e cresciuta nel tempo fino a diventare un punto di riferimento per lo sport inclusivo sul territorio. Da Feel Sport è nato anche il progetto «Insieme fino alla meta», oggi organizzazione di volontariato, che accompagna ragazzi in carrozzina a partecipare a gare podistiche e attività atletiche altrimenti precluse. Un’idea semplice e rivoluzionaria: nessun protagonismo, solo condivisione, rispetto delle regole e amicizia, valori ereditati dal rugby.

Edoardo fa parte dell’associazione da anni e frequenta il centro diurno Nikolajewka. Pratica ginnastica individuale, corsa assistita, attività sportive integrate con persone normodotate. E ha anche sciato, grazie allo Sci club Sarnico, che da tempo lavora con progetti attenti al mondo della disabilità. Non è un caso (si chiama fato?) che proprio Sarnico sia il luogo del suo passaggio: un intreccio di storie, relazioni e volontariato che si ricompone attorno alla fiamma.

Dalla candidatura alla fiamma

La candidatura come tedoforo è nata quasi in silenzio, racconta il papà Giovanni Battista, consigliere di Feel Sport. «A febbraio, quando si sono aperte le iscrizioni, gli ho chiesto se fosse interessato. Lo era. Abbiamo provato». La risposta è arrivata solo in ottobre: Edoardo selezionato. «Una gioia immensa. Per lui, per noi, per tutta l’associazione».

Accanto a Edoardo, sabato, ci saranno Feel Sport al completo, il presidente e i volontari dello Sci club Sarnico, la mamma Simona, il papà, i fratelli Tommaso e Isabella. Una comunità intera che si fa gambe, braccia, voce. Perché la disabilità non è una prigione se intorno c’è una rete capace di sostenere.

Oggi Feel Sport opera nella palestra di via Balestrieri, ma guarda già avanti: il Comune di Brescia ha affidato all’associazione il Bocciodromo Pescheto, in via Rodi, che diventerà un centro permanente per la boccia paralimpica e uno spazio di aggregazione aperto al quartiere. Un luogo dove normodotati e persone con disabilità faranno sport insieme. E così, mentre la fiamma olimpica attraversa l’Italia per 63 giorni e 12 mila chilometri, a Sarnico illuminerà qualcosa di ancora più vicino: la certezza che lo sport, quando è davvero inclusivo, può accendere possibilità dove prima c’era solo buio. Edoardo sarà lì, al centro. Tutto il resto, intorno.