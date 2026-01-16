Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

De Gennaro tedoforo a Brescia: «Non me lo potevo perdere»

Fabio Tonesi
Il campione di canoa slalom a Parigi 2024 porterà la fiaccola in città domani: «Spero di esserne all’altezza. Uno spirito così non si respira in nessun’altra manifestazione»
Giovanni De Gennaro ha vinto l'oro nel K1 a Parigi nel 2024 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giovanni De Gennaro ha vinto l'oro nel K1 a Parigi nel 2024 - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Una fiaccola con riflessi dorati. Per non mancare all’appuntamento col passaggio della torcia olimpica in città – domani dalle 18 alle 19.30 circa, con arrivo in piazza Vittoria – e avere l’onore di portare la Fiamma, Giovanni De Gennaro è tornato appositamente dalla Francia. «Ero lì per gli allenamenti in canoa - racconta appena prima di imbarcarsi sull’aereo - mi fermo a Brescia cinque giorni e poi torno là. Non potevo perdermi questa emozione».

Il valore

La fiamma olimpica in Piemonte nei giorni scorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La fiamma olimpica in Piemonte nei giorni scorsi - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La voglia di esserci a tutti i costi del campione olimpico in carica del K1 vale più di ogni appello a riempire domani sul tardo pomeriggio la città di gente, euforia, voglia di condivisione. «Sebbene le Olimpiadi invernali non siano propriamente il mio mondo – racconta De Gennaro – è per me e per tutti sicuramente una bella occasione. È una cosa che la gente dovrebbe apprezzare, non solo perché i Giochi arrivano una volta ogni quattro anni e in Italia mancano addirittura da venti, ma perché regalano emozioni e consentono di vivere uno spirito che è completamente diverso da quello delle altre manifestazioni. Fare il tedoforo nella mia città per me è molto importante: sono spesso via, ma mi consente di mostrarmi come sportivo nella città dove tutto è partito, è come unire due tasselli della mia vita che solitamente sono separati».

Ricordi a cinque cerchi

Presto lo sport è diventato parte integrante della vita di De Gennaro, che ricorda precisamente gli anni in cui ha iniziato a fantasticare su una presenza olimpica. «Le prime che ricordo bene sono quelle di Atene 2004 (aveva 12 anni, ndr), erano state belle vive e mi hanno spinto verso questo mondo. Poi ricordo di aver visto bene anche quelle invernali di Torino».

In tutta Italia le polemiche sulla scelta dei tedofori impazzano, sportivamente parlando a Brescia si è tenuto conto del merito e infatti sono annunciati anche la judoka Alice Bellandi, uno degli altri ori di Parigi, la ginnasta Vanessa Ferrari, il cestista Amedeo Della Valle, il nuotatore paralimpico Federico Bicelli, l’ex sciatrice Daniela Merighetti. «Forse manca solo Nadia Fanchini, considerando che sempre di Olimpiadi invernali si parla. Lei e Vanessa sono quelle che hanno marcato la nostra generazione. Anzi, spero proprio che sia Vanessa Ferrari ad accendere il braciere perché nessuno lo merita più di lei».

L'ex ginnasta Vanessa Ferrari
L'ex ginnasta Vanessa Ferrari

La provocazione

Ci saranno anche persone comuni e star della tv e dei social: «È difficile accontentare tutti e capisco lo spettacolo – l’affondo del canoista – però di sicuro a me non invitavano a cantare al Festival di Sanremo. Era giusto dare priorità a chi ha dato la propria vita per lo sport».

Sarà comunque una festa e De Gennaro spiega perché: «Io spero di essere all’altezza. Mi fa ancora strano dire di aver dato tanto allo sport a Brescia e mi fa impressione essere considerato uno dei volti da copertina. È una grande emozione, tendenzialmente non sono uno che ricerca queste cose. Credo però che la gente debba venire perché le Olimpiadi sono un momento magico, in cui non esiste solo uno sport, ma tutti si uniscono per dar vita a questa magia. E per me, quando c’è un momento di socialità come questo, è sempre giusto esserci».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
canoaGiovanni De GennaroOlimpiadi di Milano-Cortinatedoforofiamma olimpicaBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario