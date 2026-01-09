Fiamma olimpica a Brescia: il percorso e come cambia la viabilità

Oltre dodicimila chilometri in giro per l’Italia, prima del capolinea a Milano. La fiamma olimpica sta per arrivare a Brescia: proveniente da Cremona, farà tappa nella nostra città il 17 gennaio. La porteranno, tra gli altri, l’ex nuotatore Domenico Fioravanti, l’attrice e cantante Ambra Angiolini, il nuotatore paralimpico Federico Bicelli e Vanessa Ferrari, ex ginnasta e argento alle Olimpiadi di Tokyo.

Insieme agli altri tedofori, arriveranno al palazzetto Azzurri d’Italia di via Nullo alle 15.30 circa, per le fasi di preparazione alla staffetta. Alle 17.30 verranno accompagnati da un bus navetta in via Trivellini, dove attenderanno l’arrivo del convoglio. La partenza è prevista per le 18 con arrivo alle 19.30 circa in piazza Vittoria, dove verrà acceso il braciere.

Il percorso

Da via Trivellini la fiaccola percorrerà via Carducci, via Montebello, scenderà verso il ring attraversando via Tartaglia e via Fratelli Ugoni, passerà in piazzale Repubblica, continuerà in via XX Settembre, via XXV Aprile, via Spalto San Marco e proseguirà in piazzale Arnaldo, via Alberto Mario e piazza Tebaldo Brusato.

Il tracciato proseguirà nel centro storico cittadino attraversando via Musei, via Piamarta, vicolo Fontanone, riprenderà via Musei, via Mazzini, via Cardinal Querini e piazza Paolo VI, ritornerà in via Mazzini per proseguire in corso Zanardelli, via X Giornate piazza Loggia e via XXIV Maggio, terminando infine in piazza Vittoria.

Come cambia la viabilità

Lungo il percorso un veicolo della Polizia locale chiuderà il convoglio, per garantire la sicurezza dei partecipanti, e saranno inoltre presenti agenti in motocicletta e una scorta della Polizia stradale, che accompagneranno i tedofori anche nei tratti non percorsi dal convoglio.

Dalle 17.15 alle 18.15 sarà sospeso il passaggio in via Trivellini e tutti gli incroci limitrofi saranno presidiati dalla Polizia locale, che bloccherà o devierà il traffico per il tempo strettamente necessario. L’accesso al parcheggio dell’Esselunga potrà avvenire da via Pascoli.

Dalle 18 alle 19.30, poi, sarà sospeso il transito dei bus in via Tartaglia, via Ugoni, via XX Settembre e lungo l’asse via San Martino della Battaglia - galleria Tito Speri. Per consentire il passaggio di tutta colonna, verranno spostate o rimosse le fioriere presenti lungo il percorso.

Il villaggio in piazza Vittoria

Le operazioni di allestimento in piazza Vittoria partiranno la mattina del 17 gennaio. Sul lato est verranno posizionati gli stand dei partner, sul lato opposto il palco ospiti e il braciere.

Per consentire la sosta dei mezzi del convoglio olimpico, dalle 7 alle 21 di sabato 17 gennaio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest di piazzale Beccaria, in prossimità della bretella di uscita verso via Volturno, e nel parcheggio del palazzetto Azzurri d’Italia e, dalle 14 alle 21, su entrambi i lati di via IV Novembre, da via X Giornate a via Verdi, e su entrambi i lati di via X Giornate, da via Trieste a corso Zanardelli.