Come si svolgerà la grande festa per l’arrivo della fiamma olimpica

Brescia è pronta per la fiamma olimpica. Sabato 17 gennaio arriva in città la staffetta che sta portando il simbolo delle Olimpiadi di Milano-Cortina in giro per l’Italia e la Leonessa ha preparato una grande festa aperta alla cittadinanza.

«C’è grande entusiasmo per sabato, perché le Olimpiadi portano un messaggio che va oltre i valori dello sport», ha ricordato la sindaca Laura Castelletti durante la presentazione della manifestazione a palazzo Loggia. Come già noto da qualche giorno, la tappa bresciana del viaggio della fiaccola a cinque cerchi partirà alle 18 da via Trivellini, attraverserà parte del ring, piazzale Arnaldo, si immergerà ne siti Unesco del centro e dopo aver toccato corso Zanardelli, via X Giornate e piazza Loggia arriverà in piazza Vittoria, dove alle 19.30 circa ci sarà l’accensione del braciere.

La presentazione a Palazzo Loggia della manifestazione per l'arrivo della Fiamma olimpica - © www.giornaledibrescia.it

La manifestazione

In attesa del clou, però, il Comune ha predisposto una manifestazione ad accesso libero proprio in piazza Vittoria. La cerimonia sul palco prenderà il via alle 17 con il racconto dei punti salienti del viaggio, alle 17.30 ci saranno i saluti istituzionali della sindaca e dell’assessore allo Sport Alessandro Cantoni, poi l’attrice Ambra Angiolini leggerà un monologo in omaggio alla Vittoria Alata nel bicentenario del ritrovamento. Dalle 18 musica e intrattenimento per arrivare alle 19, con la diretta della staffetta, l’arrivo dell’ultimo tedoforo e l’accensione anche a Brescia del sacro fuoco di Olimpia.

Logistica

Ancora non si conosce l’elenco completo di coloro che porteranno la fiamma (gli ultimi nomi ad aggiungersi sono quelli della campionessa olimpica di judo Alice Bellandi e dell’architetto inglese David Chipperfield, coinvolto nel progetto di riqualificazione del Teatro Romano in città), intanto la Polizia Locale sta predisponendo il servizio d’ordine per la manifestazione lungo gli oltre 6 chilometri del tracciato. Per sabato – considerando che l’allestimento del villaggio degli sponsor inizierà già dalla sera precedente e proseguirà il mattino stesso – saranno rimossi tutti i plateatici e sarà sospeso il Mercato Emporium.