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Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: l’Orceana vince negli U16 Provinciali

Finale spettacolare al Coltrini di Bovezzo: i bassaioli superano 3-2 l’Academy Montorfano Rovato in pieno recupero. Tomasoni firma una doppietta ed è premiato Mvp
Alessia Tagliabue
Coppa Brescia, U16 Provinciali: gli scatti di Orceana-Academy Montorfano Rovato
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Coppa Brescia, U16 Provinciali: gli scatti di Orceana-Academy Montorfano Rovato

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