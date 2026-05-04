Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: l’Orceana vince negli U16 Provinciali
Finale spettacolare al Coltrini di Bovezzo: i bassaioli superano 3-2 l’Academy Montorfano Rovato in pieno recupero. Tomasoni firma una doppietta ed è premiato Mvp
Alessia Tagliabue
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Coppa Brescia, U16 Provinciali: gli scatti di Orceana-Academy Montorfano Rovato
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