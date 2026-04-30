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Coppa Brescia: Nanni Nember e l’orgoglio di stare accanto ai giovani

Ennio Barbieri, responsabile marketing e comunicazione della concessionaria Bmw, racconta come è nata l’idea: «Ci è stato presentato un progetto dall’Editoriale Bresciana, ci piaceva fare qualcosa di utile e bello per i giovani atleti e per il territorio».
Michele Febbrari
La storica concessionaria Nanni Nember ha deciso di sposare il progetto Coppa Brescia con Lnd Brescia ed Editoriale Bresciana - © www.giornaledibrescia.it
La storica concessionaria Nanni Nember ha deciso di sposare il progetto Coppa Brescia con Lnd Brescia ed Editoriale Bresciana - © www.giornaledibrescia.it

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