Coppa Brescia: Nanni Nember e l’orgoglio di stare accanto ai giovani

Ennio Barbieri, responsabile marketing e comunicazione della concessionaria Bmw, racconta come è nata l’idea: «Ci è stato presentato un progetto dall’Editoriale Bresciana, ci piaceva fare qualcosa di utile e bello per i giovani atleti e per il territorio».