Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: Desenzano trionfa negli U16 Regionali
A Bovezzo i lacustri superano con un gol per tempo il Breno. Mattatore El Hefnawy, che vince il premio di Mvp
Alessia Tagliabue
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Coppa Brescia, U16 Regionali: gli scatti di Breno-Desenzano
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