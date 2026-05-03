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Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: Desenzano trionfa negli U16 Regionali

A Bovezzo i lacustri superano con un gol per tempo il Breno. Mattatore El Hefnawy, che vince il premio di Mvp
Alessia Tagliabue
Coppa Brescia, U16 Regionali: gli scatti di Breno-Desenzano
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Coppa Brescia, U16 Regionali: gli scatti di Breno-Desenzano

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