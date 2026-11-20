Tadei Pogacar e gli atleti rappresentati dalla Alex e Johnny Carera All Sports sono stati ospiti anche quest’anno in Franciacorta per l’ormai tradizionale festa con contorno di torneo di padel e simulatori di Formula 1 che chiude la stagione agonistica e già si proietta alla prossima. Una festa di e per i corridori ideata ormai più di venti anni fa da Alex e Johnny per fare gruppo e dare l’occasione anche ai media di vedere da vicino dei campioni di ciclismo fuori dalle competizioni. Lo sloveno rappresenta naturalmente il cavallo di punto per la scuderia bresciana e da qualche anno punto di riferimento per l’intero movimento ciclistico mondiale, destinato a diventare a breve forse il più grande di tutti i tempi.
Stella del movimento
E ovviamente tutti gli occhi degli invitati all’Hub 4.0 di Rovato erano per lui, la stella polare della bici reduce da una stagione per buona parte trionfale, ma che rischiava di finire nel dramma. Dopo aver inanellato successi nelle Monumento come la Sanremo, il Fiandre, e la Liegi ed aver sfiorato l’enplein della primavera con la Roubaix, chiusa al secondo posto, si è preparato a dovere per il Tour conquistando la sua quinta Grande Boucle come solo pochi campionissimi hanno realizzato, ha tentato di indossare la tripla corona (vincere per una volta almeno tutti e tre grandi Giri) partecipando alla Vuelta.
Paura e rammarico
Purtroppo in Spagna, mentre era al comando della classifica è incappato in una brutta caduta, riportando numerose fratture, fra le quali una vertebra cervicale che rischiava di porre fine anzitempo alla sua carriera. Stagione finita e purtroppo per lui non è riuscito a difendere il Mondiale, vinto dal suo compagno di squadra, lo statunitense Brandon McNulty, e non ha potuto partecipare all’Europeo che si correva sulle strade di casa in Slovenia. «Non aver potuto correre l’Europeo in Slovenia è il mio più grande rammarico di questa stagione appena terminata – confessa il corridore sloveno a margine del torneo di padel – ma al tempo stesso sono felice di essermi curato a dovere ed aver risolto i problemi fisici dopo la caduta in Spagna».
Ritorno nel Bresciano
Il campione sloveno partecipa sempre volentieri al torneo di padel: «È bello ritrovarsi qui ogni anno, giocare a padel mi diverte e rilassa. E si riparte da qui per una nuova stagione di successi».
I programmi per il prossimo anno
Attorniato da decine di testate giornalistiche e tv da tutto il mondo viene pressato subito per i programmi del prossimo anno: «In linea di massima sarà lo stesso calendario di quest’anno (quindi per ora niente Giro pare di capire ndr.), forse inizierò prima per riprendere il ritmo gara (si vocifera dell’Australia a gennaio ndr.) ma potrei saltare la Sanremo per curare meglio le classiche al Nord. C’è ancora una Roubaix da vincere. E poi penso a far bene al Tour, (vincere il sesto titolo), Vuelta e Mondiale che si corre in Alta Savoia, in Francia, adatto a scalatori».
Un giovane avversario
A proposito della Francia si troverà di fronte, nelle gare che contano, Paul Seixas che ambisce a imitarla. Cosa ne pensa del corridore francese? «E’ molto giovane, ma già molto forte. Mi assomiglia per certi aspetti. Per me è uno stimolo ulteriore a fare sempre meglio. La concorrenza non si ferma».
Il torneo di padel e il bresciano Calzoni
Poche parole, fra un game e l’altro, per prefigurare la nuova stagione. Chi invece al torneo di padel si è messo in luce ed ha concluso un’annata positiva anche senza un vero e proprio acuto è il bresciano Walter Calzoni, anche lui rappresentato dalla A&J All sports. Insieme al portoghese Afonso Eulalio, protagonista all’ultimo Giro d’Italia dove ha indossato più giorni la maglia rosa, Calzoni ha riportato vittorie nei vari turni fino all’ultimo step, la finale.
«Spero che la prossima stagione vada come questo torneo di padel, ovvero in crescendo – commenta il corridore camuno che per non sfigurare si è preparato appositamente con il coach Alessandro Abrami – nei miei obiettivi, anzi l’obiettivo principale è il Giro d’Italia con la tappa del doppio Mortirolo che passa vicino a casa mia (lui è di Sellero ndr.). Sarebbe il mio primo Giro e dopo aver corso bene la Vuelta quest’anno, mia prima corsa di tre settimane, credo possa venire accontentato».
Fra sorrisi e sfide (acceso anche il torneo femminile) la giornata si è conclusa in una serata di ballo al QI di Erbusco con il tradizionale taglio della torta che alla scuderia di Alex e Johhny Carera quest’anno ha riservato una buona fetta di soddisfazioni.