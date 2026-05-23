«Mi dispiace per Scaroni, nella tappa bresciana avrebbe fatto scintille»

Quando un corridore è costretto ad abbandonare il Giro perché non sta bene è sempre un dispiacere, ma per noi bresciani perdere Scaroni a pochi giorni dalla tappa che sembrava disegnata apposta per le sue caratteristiche e dove sarebbe stato fra i sicuri protagonisti è un doppio dispiacere. Gli auguro pronta guarigione.

Il trionfo di Vingegaard Jonas Vingegaard in maglia rosa - foto Ansa Per quanto riguarda la 14esima tappa è avvenuto tutto quello che era nel pronostico, ovvero l’attacco con un gran numero di Vingegaard che ha staccato tutti gli avversari e messo in chiaro, semmai ce ne fosse bisogno, che il padrone del Giro è lui.