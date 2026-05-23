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«Mi dispiace per Scaroni, nella tappa bresciana avrebbe fatto scintille»

Tappa come da pronostico a Vingegaard che veste la maglia rosa, ma il bresciano costretto al ritiro per un attacco di febbre
Beppe Martinelli

Beppe Martinelli

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Jonas Vingegaard vince la quattordicesima tappa a Pila - foto Ansa
Jonas Vingegaard vince la quattordicesima tappa a Pila - foto Ansa

Quando un corridore è costretto ad abbandonare il Giro perché non sta bene è sempre un dispiacere, ma per noi bresciani perdere Scaroni a pochi giorni dalla tappa che sembrava disegnata apposta per le sue caratteristiche e dove sarebbe stato fra i sicuri protagonisti è un doppio dispiacere. Gli auguro pronta guarigione.

Il trionfo di Vingegaard

Jonas Vingegaard in maglia rosa - foto Ansa
Jonas Vingegaard in maglia rosa - foto Ansa

Per quanto riguarda la 14esima tappa è avvenuto tutto quello che era nel pronostico, ovvero l’attacco con un gran numero di Vingegaard che ha staccato tutti gli avversari e messo in chiaro, semmai ce ne fosse bisogno, che il padrone del Giro è lui.

Eulalio stoico in difesa

La ex maglia rosa Eulalio sofferente al traguardo della 14esima tappa - foto Ansa
La ex maglia rosa Eulalio sofferente al traguardo della 14esima tappa - foto Ansa

Grandi complimenti al portoghese Eulalio che ha difeso con i denti la sua maglia rosa e non è crollato come ci si attendeva, ma resta incredibilmente secondo in classifica.

Piganzoli troppo irruento

Grande anche l’azzurro Piganzoli, gregario di Vingegaard, al quale però faccio un appunto: ha fatto un bel lavoro per la squadra, d’accordo ha voluto tener duro per voler arrivare davanti al suo amico Pellizzari e storico avversario, ma certi sforzi, ritengo inutili, per un ragazzo giovane rischiano di essere pagati poi nella terza settimana. E se un giorno prende la cotta, non è più utile a sé stesso perché finisce fuori classifica, e neppure alla squadra perché non può più dare una mano al suo capitano.

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Christian ScaroniGiro d'Italia 2026Jonas VingegaardGiulio PellizzariDavide PiganzoliPILA

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