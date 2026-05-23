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Giro d’Italia: il bresciano Scaroni costretto al ritiro

Nella quattordicesima tappa da Aosta a Pila che ha portato il danese Vingegaard in maglia rosa il 28enne di Botticino ha lasciato la corsa per un attacco febbrile
Paolo Venturini

Paolo Venturini

Giornalista

Christian Scaroni in azione - foto Giornale di Brescia
Christian Scaroni in azione - foto Giornale di Brescia

A pochi giorni dalla tappa che transita nel Bresciano, la nostra provincia perde il suo rappresentante più illustre. Christian Scaroni (Xds Astana), nella 14esima tappa da Aosta a Pila che ha consegnato la maglia rosa a Jonas Vingegaard trionfatore della frazione con un attacco solitario, il 28enne di Botticino ha dovuto alzare bandiera bianca, vittima di un forte attacco febbrile.

Dopo aver disputato una grande prima parte del Giro, protagonista di attacchi e per alcuni giorni nella top ten della classifica generale, già nella tredicesima tappa da Alessandria a Verbania si era lasciato sfilare proprio per i sintomi influenzali accusando un ritardo pesante dai migliori.

Oggi il bresciano ha provato a resistere, ma quando si è reso conto che la situazione non migliorava, d’accordo con i medici e lo staff del suo team ha deciso di ritirarsi per non compromettere il resto della stagione agonistica che vedrà il botticinese impegnato per nuovi obiettivi, dai campionati europei, ai Mondiali e chissà, a questo punto forse anche la partecipazione al Tour de France.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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