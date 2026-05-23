Giro d’Italia: il bresciano Scaroni costretto al ritiro

A pochi giorni dalla tappa che transita nel Bresciano, la nostra provincia perde il suo rappresentante più illustre. Christian Scaroni (Xds Astana) , nella 14esima tappa da Aosta a Pila che ha consegnato la maglia rosa a Jonas Vingegaard trionfatore della frazione con un attacco solitario, il 28enne di Botticino ha dovuto alzare bandiera bianca, vittima di un forte attacco febbrile .

Dopo aver disputato una grande prima parte del Giro, protagonista di attacchi e per alcuni giorni nella top ten della classifica generale, già nella tredicesima tappa da Alessandria a Verbania si era lasciato sfilare proprio per i sintomi influenzali accusando un ritardo pesante dai migliori.

Oggi il bresciano ha provato a resistere, ma quando si è reso conto che la situazione non migliorava, d’accordo con i medici e lo staff del suo team ha deciso di ritirarsi per non compromettere il resto della stagione agonistica che vedrà il botticinese impegnato per nuovi obiettivi, dai campionati europei, ai Mondiali e chissà, a questo punto forse anche la partecipazione al Tour de France.