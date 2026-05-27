Giro d’Italia 2026, il giorno della tappa bresciana: la diretta

È partita la 17esima tappa del Giro d'Italia la Cassano d'Adda-Andalo di 202 chilometri che vedrà il passaggio nella nostra provincia fra i laghi d'Iseo e Idro toccando la Valtrompia e la Valsabbia.
Tappa sulla carta adatta agli attaccanti e fra questi c'è l'unico bresciano rimasto in corsa dopo il ritiro di Christian Scaroni qualche giorno fa. Parliamo di Alessandro Tonelli del team Polti Visit Malta. Il 32enne di Bornato vorrà entrare subito in una fuga che ha alte probabilità di arrivare al traguardo. Due i suoi obiettivi: ricevere l'applauso di migliaia di tifosi bresciani che hanno assiepato le strade fin dalle prime ore del mattino e cercare la vittoria di tappa sfiorata in qualche occasione e mai raggiunta.