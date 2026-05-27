Giro d’Italia 2026, il giorno della tappa bresciana: la diretta

(Paolo Venturini) È partita la 17esima tappa da Cassano d'Adda Andalo di 202 chilometri. Un occhio al meteo perché dopo il caldo asfissiante degli ultimi giorni, gli atleti potrebbero trovare caldo solo nei primi chilometri, poi pioggia e un clima più fresco nel prosegui della corsa. All'arrivo di Andalo adesso sta piovendo copiosamente e questo potrebbe influenzare la corsa. Curiosità storica relativa alla località di partenza.

È stata scelta come sede per celebrare Gianni Motta vincitore del Giro d'Italia del 1966, 50 anni fa. Motta conquistò la maglia rosa il 2 giugno 1966 nella Arona Brescia che si concluse in vetta alla Maddalena con la vittoria del mitico scalatore spagnolo Julio Jimenez. Protagonista della frazione fu il bresciano Michele Dancelli tradito dalla foga di voler vincere a tutti i costi la tappa. Andò in fuga a Palazzolo e fu ripreso ai primi tornanti della Maddalena dall'amico e rivale Gianni Motta che al traguardo prese la maglia sfilandola a Vittorio Adorni. Il giorno seguente la corsa ripartì da Brescia e si concluse a Bezzecca su un tracciato simile a quello della tappa odierna.