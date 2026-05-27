Giornale di Brescia
Abbonati
Ciclismo
Sport
Evento liveIn aggiornamentoCiclismo

Giro d’Italia 2026, il giorno della tappa bresciana: la diretta

La 17esima tappa attraversa il Bresciano da Palazzolo sull’Oglio a Bagolino: grande festa nei paesi toccati dalla Corsa Rosa

Paolo Venturini, Giovanna Zenti
Iseo accoglie la 17esima tappa del Giro d'Italia
Iseo accoglie la 17esima tappa del Giro d'Italia

È partita la 17esima tappa del Giro d'Italia la Cassano d'Adda-Andalo di 202 chilometri che vedrà il passaggio nella nostra provincia fra i laghi d'Iseo e Idro toccando la Valtrompia e la Valsabbia.

Tappa sulla carta adatta agli attaccanti e fra questi c'è l'unico bresciano rimasto in corsa dopo il ritiro di Christian Scaroni qualche giorno fa. Parliamo di Alessandro Tonelli del team Polti Visit Malta. Il 32enne di Bornato vorrà entrare subito in una fuga che ha alte probabilità di arrivare al traguardo. Due i suoi obiettivi: ricevere l'applauso di migliaia di tifosi bresciani che hanno assiepato le strade fin dalle prime ore del mattino e cercare la vittoria di tappa sfiorata in qualche occasione e mai raggiunta.

Giro d'Italia, le altimetrie della diciassettesima tappa
Giro d'Italia, le altimetrie della diciassettesima tappa
⬤ Evento Live

  • Arrivo in Valtrompia 

    In testa si forma un gruppo di 11 fuggitivi guidato dal nostro Alessandro Tonelli. Alle spalle un gruppo numeroso di 18 corridori a 40 secondi. La maglia rosa a 1'40''. La corsa sta attraversando Gardone Valtrompia.

  • Al Gpm dei tre Termini

    Tonelli transita per primo sul passo. Alle spalle dei fuggitivi situazione in movimento. Ci sono quattro inseguitori con gli italiani Bais, compagno di squadra di Tonelli e Milesi. Ancora più dietro ci sono Narvaez e Ciccone insieme ad altri corridori, vogliono rientrare sul gruppetto di Tonelli in testa.

  • Pellizzari in difficoltà

    Nel gruppo maglia rosa segnalato subito in difficoltà Giulio Pellizzari della Red Bull Bora uscito di classifica dopo aver puntato a vincere il Giro o andare sul podio. Per lui una crisi fisica e mentale. Intanto il gruppo maglia rosa si sta avvicinando ai fuggitivi. Tonelli non ci sta e rilancia l'andatura in testa

  • La corsa a Iseo

    I fuggitivi stanno transitando per Iseo ed è iniziata la salita di Polaveno, 8 chilometri al 6% medio ma con punte in doppia cifra. È un Gpm di terza categoria. Iniziata la salita anche per il gruppo maglia rosa. In testa a tirare gli svizzeri della Tudor. Tonelli in testa raccoglie l'applauso dei sostenitori bresciani

  • Passaggio a Iseo: inizia la salita

    La corsa sta costeggiando il lago d'Iseo accompagnati dal sole. Davanti sono in 7 compreso Tonelli. Insieme al Bresciano ci sono l'italiano Tarozzi, lo svizzero Christen, i danesi Valgren e Larsen, il norvegese Leknesund, e il francese Cavagna. Il gruppo della maglia rosa ha rallentato e il vantaggio è rapidamente salito oltre i due minuti. Alle spalle dei fuggitivi altri inseguitori a un minuto.

  • Tonelli a Iseo nel gruppo di testa

    (Diego Trapassi) Entusiasmo a Iseo per il passaggio della Carovana del giro d'Italia. Tantissimi i tifosi che lungo via Roma hanno acclamato i propri beniamini, in primis il bresciano Alessandro Tonelli, transitato con il gruppetto dei fuggitivi. Ad una trentina di secondi un gruppetto di inseguitori mentre il gruppo con la maglia rosa Vingegaard è transitato a oltre un minuto.

    Giro d'Italia: a Iseo il gruppo dei fuggitivi, tra loro il bresciano Tonelli
    Fotogallery
    11 foto
    Giro d'Italia: a Iseo il gruppo dei fuggitivi, tra loro il bresciano Tonelli

  • L'ingresso nel Bresciano

    (Luca Cuni) Ancora le province di Brescia e Bergamo unite sul ponte che sul lago d' Iseo separa Paratico e Sarnico. Attorno a mezzogiorno la carovana show rosa ha fatto tappa per quindici minuti sul ponte tra un'onda lunga di appassionati. A fare gli onori di casa il sindaco di Paratico Carlo Tengattini e il comandante della polizia locale del centro bergamasco Giovanni Peroni. Alle 13.15 il passaggio del giro.

    L'ingresso del Giro nel Bresciano: la folla sul ponte tra Sarnico e Paratico
    Fotogallery
    3 foto
    L'ingresso del Giro nel Bresciano: la folla sul ponte tra Sarnico e Paratico

  • La corsa arriva nel Bresciano

    Tonelli prosegue nel tentativo insieme ad altri sei compagni di fuga mentre la corsa arriva verso il lago d'Iseo siamo nei pressi di Paratico, il vantaggio resta stabile sui 30 secondi. Il ponte fra Sarnico e Paratico congiunge le due province e la corsa è nel Bresciano

  • Si muove Tonelli

    Ripresa la prima fuga, sono ripartiti altri corridori: fra questi il bresciano Alessandro Tonelli che sente profumo di casa dal momento che la corsa lambirà la Franciacorta e affronterà la salita di Polaveno. Salita che il bresciano conosce, bene affrontata tante volte in allenamento. Tutti scommettono che la fuga prenderà il largo sul Polaveno.

  • La carovana a Gardone Valtrompia

    La carovana che precede il passaggio della 17esima tappa è arrivata a Gardone Valtrompia.

    Loading video...
    La carovana del Giro d'Italia a Gardone Valtrompia

  • Casto e Lodrino vestiti a festa

    Sale la febbre per l'arrivo della Corsa Rosa anche in Valle Sabbia. Da ieri si lavora per accogliere al meglio il passaggio della carovana: qui gli addobbi a Casto.

    Casto si prepara ad accogliere il Giro d'Italia
    Fotogallery
    11 foto
    Casto si prepara ad accogliere il Giro d'Italia

    Questi invece gli striscioni e le scritte a Lodrino: lungo la strada le scritte di sostegno al bresciano Tonelli.

    A Lodrino il tifo per Tonelli
    Fotogallery
    31 foto
    A Lodrino il tifo per Tonelli

  • Attesa a Iseo

    Iseo si tinge di rosa in attesa del passaggio del Giro d'Italia. C'è grande attesa lungo la strada che porta a Polaveno, dove è previsto un Gran Premio della Montagna di terza categoria.

    Iseo a festa per il Giro d'Italia 2026
    Fotogallery
    35 foto
    Iseo a festa per il Giro d'Italia 2026

  • L'applauso del pubblico

    Partita subito a velocità sostenuta la 17esima tappa. Con l'attraversamento dei primi paesi del milanese e della Bergamasca grande accoglienza a bordo strada del pubblico. Il primo tentativo di fuga vede protagonisti due svizzeri Jacobs e Froidevaux, oltre all'estone Michels. Meno di 30 secondi di vantaggio. Alle spalle gruppo in fila indiana per cercare nuovi attacchi

  • All'arrivo a Andalo sta piovendo

    (Paolo Venturini) È partita la 17esima tappa da Cassano d'Adda Andalo di 202 chilometri. Un occhio al meteo perché dopo il caldo asfissiante degli ultimi giorni, gli atleti potrebbero trovare  caldo solo nei primi chilometri, poi pioggia e un clima più fresco nel prosegui della corsa. All'arrivo di Andalo adesso sta piovendo copiosamente e questo potrebbe influenzare la corsa. Curiosità storica relativa alla località di partenza.

    È stata scelta come sede per celebrare Gianni Motta vincitore del Giro d'Italia del 1966, 50 anni fa. Motta conquistò la maglia rosa il 2 giugno 1966 nella Arona Brescia che si concluse in vetta alla Maddalena con la vittoria del  mitico scalatore spagnolo Julio Jimenez. Protagonista della frazione fu il bresciano Michele Dancelli tradito dalla foga di voler vincere a tutti i costi la tappa. Andò in fuga a Palazzolo e fu ripreso ai primi tornanti della Maddalena dall'amico e rivale Gianni Motta che al traguardo prese la maglia sfilandola a Vittorio Adorni. Il giorno seguente la corsa ripartì da Brescia e si concluse a Bezzecca su un tracciato simile a quello della tappa odierna.

  • Davide Pingazoli è il primo degli italiani

    In classifica il primo degli italiani è Davide Pingazoli, ottavo con quasi otto minuti di ritardo da Jonas Vingegaard. Damiano Caruso è 13esimo, Giulio Pellizzari 19esimo e Giulio Ciccone 22esimo.

  • Vingegaard e la maglia rosa sempre più salda

    Jonas Vingegaard ha ben salda sulle spalle la maglia rosa. Il danese ha vinto anche ieri la tappa di montagna con arrivo a Carì e adesso ha più di quattro minuti di vantaggio sul secondo, l'austriaco Felix Gall. Terzo l'olandese Thymen Arensman.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Giro d'Italia 202617esima tappaPalazzolo sull'OglioParaticoIseoPolavenoSarezzoGardone ValtrompiaMarchenoLodrinoCastoVestoneLavenoneIdroAnfoBagolino
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...