Europei, tocca alla Junior Elisa Bianchi e al pro Christian Scaroni

I campionati europei su strada in corso in Slovenia vivranno domenica 4 ottobre la giornata clou con la prova dei professionisti anticipata al mattino dalle donne Juniores.
Juniores maschi
Oggi nel frattempo si sono corse le gare per l’assegnazione del titolo Juniores maschile e le donne Elite. Nel primo caso successo a sorpresa con un assolo negli ultimi 15 chilometri del norvegese Elias Dybing che scompagina i piani della Spagna favorita col campione del mondo uscente Noval. Gli iberici si consolano con l’argento di Aitor Martinez che sul traguardo precede l’olandese Jop van den Biggelaar mentre a 15’’ il gruppo degli inseguitori è regolato dall’azzurro Fedrizzi, 4°. Giunge nelle retrovie invece il bresciano d’adozione Enrico Balliana che ha lavorato a lungo per la squadra.
Donne Elite
Nella gara donne Elite bis dell’iridata olandese Demi Vollering che stacca le avversarie sull’ultima ascesa. Quarta la capitana azzurra Longo Borghini. L’Italia, ancora a secco di medaglie continentali, gioca oggi le sue ultime carte nelle prove in linea prima delle crono in programma martedì e mercoledì.
Le gare
Ad aprire il programma domenica mattina (ore 9, 66 chilometri da percorrere) le donne Juniores con la bresciana Elisa Bianchi pronta a giocare un ruolo da protagonista. Alla logratese manca quest’anno solo la vittoria dopo tanti podi ottenuti in gare nazionali e internazionali e la scoperta della pista che l’ha portata a due titoli tricolori. Al pomeriggio, partenza alle 12.30 gli uomini Elite sulla distanza di 196 km. Tra le frecce dell’arco azzurro il bresciano Christian Scaroni, reduce da un buon mondiale che, insieme a Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, saranno le punte.
Avversario principale il Belgio con Evenepoel che deve riscattare un mondiale disastroso. Diretta su Rai2 e Eurosport.